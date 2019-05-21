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Песня Монеточки стала саундтреком нового сериала ТНТ «Толя робот»

18:45, 21 Май 2019
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Фото: группа «монеточка» / «ВКонтакте»
Хит «Каждый раз» снова зазвучит на всю страну.

Песня Монеточки «Каждый раз» стала саундтреком сериала «Толя робот», который уже вышел на телеканале ТНТ. Трек был выпущен в 2018 году в студийном альбоме певицы «Раскраски для взрослых».

Премьера сериала «Толя Робот» состоялась 20 мая на ТНТ. Это первый инклюзивный сериал на российском телевидении, уверяют в пресс-службе телеканала. В главной роли снялся уроженец Челябинска Александр Паль. Кроме него на экране можно увидеть юмориста из Екатеринбурга Евгения Кулика.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, "Толя Робот", сериал, Екатеринбург, монеточка, Лиза "Монеточка"
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