Песня Монеточки стала саундтреком нового сериала ТНТ «Толя робот»

Песня Монеточки «Каждый раз» стала саундтреком сериала «Толя робот», который уже вышел на телеканале ТНТ. Трек был выпущен в 2018 году в студийном альбоме певицы «Раскраски для взрослых».

Премьера сериала «Толя Робот» состоялась 20 мая на ТНТ. Это первый инклюзивный сериал на российском телевидении, уверяют в пресс-службе телеканала. В главной роли снялся уроженец Челябинска Александр Паль. Кроме него на экране можно увидеть юмориста из Екатеринбурга Евгения Кулика.