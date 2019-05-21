На Ural Music Night выступит Maruv, отказавшаяся от «Евровидения»
10:19, 21 Май 2019
Украинская певица отказалась от международного конкурса из-за запрета после него гастролировать по России.
Певица Анна Корсун, выступающая как Maruv, приедет в Екатеринбург на Ural Music Night. Она выступит на сцене BY (Баба Яга) на Плотинке, где также заявлена Настя Кудри. Украинка Maruv стала популярна после того, как выпустила трек Drunk groove в соавторстве с Boosin, клип на песню собрал 110 миллионов просмотров на Youtube. Позже Корсун выиграла национальный отбор на «Евровидение», но отказалась участвовать из-за жестких требований по контракту, который, в том числе, предусматривал полный запрет на гастроли по России.
Хедлайнером Ural Music Night станет группа Little Big, которая должна была выступать на «Екатеринбург Арене», но организаторы вынуждены были отказаться от площадки после того, как их партер — мэрия — отказался проводить там общегородской выпускной. Сейчас группе подбирают другое место для выступления.
Также на фестиваль приедут Рита Дакота, Brainstorm, Shortparis, ЛСП, «Запрещенные барабанщики». Спонсорами UMN в этом году стали сотовый оператор «Мотив», УГМК, РМК, «Атомстройкомплекс» и другие. Фестиваль пройдет 28 июня.
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