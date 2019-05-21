На Ural Music Night выступит Maruv, отказавшаяся от «Евровидения»

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Хедлайнером Ural Music Night станет группа Little Big, которая должна была выступать на « Екатеринбург Арене», но организаторы вынуждены были отказаться от площадки после того , как их партер — мэрия — отказался проводить там общегородской выпускной. Сейчас группе подбирают другое место для выступления.





Также на фестиваль приедут Рита Дакота , Brainstorm, Shortparis, ЛСП, « Запрещенные барабанщики». Спонсорами UMN в этом году стали сотовый оператор « Мотив», УГМК , РМК, « Атомстройкомплекс» и другие. Фестиваль пройдет 28 июня.

Певица Анна Корсунвыступающая как Maruv, приедет в Екатеринбург на Ural Music Night. Она выступит на сцене BYБаба Яга) на Плотинкегде также заявлена Настя Кудри. Украинка Maruv стала популярна после тогокак выпустила трек Drunk groove в соавторстве с Boosin, клип на песню собрал 110 миллионов просмотров на Youtube. Позже Корсун выиграла национальный отбор наЕвровидение», но отказалась участвовать из-за жестких требований по контрактукоторыйв том числепредусматривал полный запрет на гастроли по России.