Матч «Урала» и «Локомотива» стал третьим по популярности в РПЛ

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Больше всего внимания было приковано к матчу « Крылья советов» — « Спартак-Москва» в Самаре , туда пришло 37 276 человек. Вторым по популярности стала игра « Ростов» — « Зенит», которую посетило 35 586 зрителей , подсчитал « ТурСтат».





« Урала» и « Локомотива» закончилась , при этом екатеринбуржцы большую часть второго тайма играли вдесятером. Президент клуба Григорий Иванов раскритиковал действия судьи матча и ИграУрала» иЛокомотива» закончилась ничьей со счетом 2:2при этом екатеринбуржцы большую часть второго тайма играли вдесятером. Президент клуба Григорий Иванов раскритиковал действия судьи матча и посоветовал главе судейского департамента РФС Александру Егорову подать в отставку.





Сейчас « Урал» находится на 11 строчке рейтинга РФПЛ. Следующая игра екатеринбургского ФК пройдет в Самаре 22 мая — он встретится с « Локомотивом» в финале Кубка России.

Домашний матчУрала» и его будущего соперника по Кубку РоссииЛокомотива» собрал на трибунахЕкатеринбург Арены» 20 647 зрителей. И это третий результат в 29 туре РФПЛ.