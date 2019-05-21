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Матч «Урала» и «Локомотива» стал третьим по популярности в РПЛ

09:26, 21 Май 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
На игры в 29 туре Российской премьер-лиги ходили больше только в Самаре и Ростове-на-Дону.
Домашний матч «Урала» и его будущего соперника по Кубку России «Локомотива» собрал на трибунах «Екатеринбург Арены» 20 647 зрителей. И это третий результат в 29 туре РФПЛ.

Больше всего внимания было приковано к матчу «Крылья советов» — «Спартак-Москва» в Самаре, туда пришло 37 276 человек. Вторым по популярности стала игра «Ростов» — «Зенит», которую посетило 35 586 зрителей, подсчитал «ТурСтат».

Игра «Урала» и «Локомотива» закончилась ничьей со счетом 2:2, при этом екатеринбуржцы большую часть второго тайма играли вдесятером. Президент клуба Григорий Иванов раскритиковал действия судьи матча и посоветовал главе судейского департамента РФС Александру Егорову подать в отставку.

Сейчас «Урал» находится на 11 строчке рейтинга РФПЛ. Следующая игра екатеринбургского ФК пройдет в Самаре 22 мая — он встретится с «Локомотивом» в финале Кубка России.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ФК "Урал", футбол, РФПЛ
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