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Будет крымская клубника! Мэрия Екатеринбурга анонсировала ярмарку

18:02, 21 Май 2019
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Фото: pixabay
Горожане смогут закупиться эксклюзивными продуктами на грядущих выходных.

Очередная ярмарка пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге 25 и 26 мая. По традиции жители и гости уральской столицы смогут купить разнообразные овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и мясные деликатесы, рыбу, а также — сладости и мед.

Впервые на ярмарке екатеринбуржцы смогут полакомиться свежей крымской клубникой урожая 2019 года. «Специально из бахчисарайского района Крымского полуострова к нам на Урал приехала сочная, ароматная и сладкая клубника, выращенная фермерами Крыма в естественных природных условиях без добавления какой бы то ни было химии», — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ярмарка
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