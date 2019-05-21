Будет крымская клубника! Мэрия Екатеринбурга анонсировала ярмарку

Очередная ярмарка пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге 25 и 26 мая. По традиции жители и гости уральской столицы смогут купить разнообразные овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и мясные деликатесы, рыбу, а также — сладости и мед.

Впервые на ярмарке екатеринбуржцы смогут полакомиться свежей крымской клубникой урожая 2019 года. «Специально из бахчисарайского района Крымского полуострова к нам на Урал приехала сочная, ароматная и сладкая клубника, выращенная фермерами Крыма в естественных природных условиях без добавления какой бы то ни было химии», — рассказали в мэрии Екатеринбурга.