Будет крымская клубника! Мэрия Екатеринбурга анонсировала ярмарку
18:02, 21 Май 2019
Горожане смогут закупиться эксклюзивными продуктами на грядущих выходных.
Очередная ярмарка пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге 25 и 26 мая. По традиции жители и гости уральской столицы смогут купить разнообразные овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и мясные деликатесы, рыбу, а также — сладости и мед.
Впервые на ярмарке екатеринбуржцы смогут полакомиться свежей крымской клубникой урожая 2019 года. «Специально из бахчисарайского района Крымского полуострова к нам на Урал приехала сочная, ароматная и сладкая клубника, выращенная фермерами Крыма в естественных природных условиях без добавления какой бы то ни было химии», — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
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