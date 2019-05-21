Актер из «Игры престолов» оценит короткометражки в Екатеринбурге

Студия Red Peper Films организует в Екатеринбурге международный фестиваль короткометражных фильмов Unknown Film Festival. Оценивать работы будут режиссеры Юрий Быков , Александр Хант , сценарист Михаил Идов , актер « Игры престолов» Юрий Колокольников и другие специалисты. Фестиваль пройдет 28 июня. « Очень хотелось заявить о Екатеринбурге , как о городе с международной повесткой. Доказать , что любить , ценить и снимать фильмы можно не только в столице. Ну и найти молодых талантливых ребят», — рассказал об идее фильма организвтор Иван Соснин.





, приглашенной звездой на котором был Noize MC. Вечеринку обещают и в этот раз. ЕТВ уже разговаривал создателями фестиваля , которые перебрались в Москву. Фестиваль проходит в Екатеринбурге уже второй раз. В прошлом году все закончилась на афтепатиприглашенной звездой на котором был Noize MC. Вечеринку обещают и в этот раз. ЕТВ уже разговаривал создателями фестивалякоторые перебрались в Москву. Читайте здесь



