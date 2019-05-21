Актер из «Игры престолов» оценит короткометражки в Екатеринбурге
16:48, 21 Май 2019
Организаторы озвучили жюри фестиваля Unknown Film Festival.
Студия Red Peper Films организует в Екатеринбурге международный фестиваль короткометражных фильмов Unknown Film Festival. Оценивать работы будут режиссеры Юрий Быков, Александр Хант, сценарист Михаил Идов, актер «Игры престолов» Юрий Колокольников и другие специалисты. Фестиваль пройдет 28 июня. «Очень хотелось заявить о Екатеринбурге, как о городе с международной повесткой. Доказать, что любить, ценить и снимать фильмы можно не только в столице. Ну и найти молодых талантливых ребят», — рассказал об идее фильма организвтор Иван Соснин.
Фестиваль проходит в Екатеринбурге уже второй раз. В прошлом году все закончилась на афтепати, приглашенной звездой на котором был Noize MC. Вечеринку обещают и в этот раз. ЕТВ уже разговаривал создателями фестиваля, которые перебрались в Москву. Читайте здесь.
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