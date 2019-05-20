В Ural Opera Ballet приехал коуч из театра Ла Скала

Главный дирижер UraL Opera Ballet Константин Чудовский пригласил в Екатеринбург коуча итальянского театра Ла Скала Массимилиано Булло. Он будет готовить артистов к премьере оперы «Риголетто», которая откроет новый театральный сезон. В течение трех недель Массимилиано Булло будет давать уроки вокала солистам, а в августе включится в постановочный процесс, сообщили в пресс-службе театра.

По мнению Константина Чудовского, екатеринбургские певцы под руководством коуча смогут подтянуть итальянское произношение и вокал. «Для Массимилиано Булло, выросшего и профессионально окрепшего рядом с величайшим маэстро Риккардо Мути, уровня ниже, чем в Ла Скала, просто не существует. Он способен стать настоящим проводником в итальянскую музыку, о которой мы в России, на самом деле, имеем весьма поверхностное представление», — считает дирижер.

Коуча планируют включать в постановочный процесс и в других постановках.