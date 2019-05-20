Президент ФК «Урал» возмутился судейством на матче с «Локомотивом»

Наши арбитры перестали работать , столько ошибок стало много , такого судейства никогда не было. Я не обсуждал никогда тему судейства , но в конце чемпионата молчать не могу. Уровень судейства в России упал , предвзято или нет — не знаю , но так судить , как это было сегодня , нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей.

Григорий Иванов, президент ФК "Урал"