Президент ФК «Урал» возмутился судейством на матче с «Локомотивом»
08:33, 20 Май 2019
Григорий Иванов призвал главу судейского департамент РФС Александра Егорова подать в отставку.
Президент ФК «Урал» прокомментировал результаты матча с «Локомтивом», который прошел накануне, 19 мая. Григория Иванова возмутили действия судьи, который на 66 минуте удалил одного из «шмелей», Стефана Страндберга, сообщают РИА «Новости». Из-за такого решения екатеринбуржцам пришлось доигрывать в меньшинстве.
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Наши арбитры перестали работать, столько ошибок стало много, такого судейства никогда не было. Я не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу. Уровень судейства в России упал, предвзято или нет — не знаю, но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей.
Несмотря на неравные силы, «Урал» смог сыграть с «Локомотивом» вничью 2:2. 22 мая команды встретятся снова — уже в финале Кубка России.
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