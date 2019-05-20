«Будем биться за него»: волею судей лидер «Урала» остался без финала
16:45, 20 Май 2019
Эрик Бикфалви пропустит ключевой матч сезона из-за красной карточки. Сегодня комиссия РФС отказалась ее отменять. ЕТВ попытался понять, правда ли арбитры не жалуют Екатеринбург, и, если да, то почему.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отказался отменять красную карточку лидера футбольного «Урала» Эрика Бикфалви, которую он получил в полуфинале Кубка России. Болельщики из Екатеринбурга надеялись, что будет обратное решение, — и румынский полузащитник сможет сыграть в финале.
На 34 минуте ответного матча полуфинала Кубка России «Арсенал» — «Урал» Бикфалви случайно наступил на ногу сопернику. За это нарушение, после просмотра видеоповтора судьей Карасевым, был удален с поля. Екатеринбуржцы подали апелляцию, но экспертно-судейская комиссия решила, что арбитр »имел все основания дать красную карточку за серьезное нарушение правил», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.
«Мы не имели права отменять красную карточку. При этом мы не стали применять санкции к Бикфалви и ограничились автоматической дисквалификацией на один матч. Соответственно, он пропустит финал Кубка России», — как бы утешил Григорьянц болельщиков.
«Урал» уже отреагировал на решение КДК. В клубе разочарованы позицией комитета, но готовы бороться за победу в Кубке и без своего лидера.
Зеленский: величайший шоумен
ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал. Чего ждут от но
Никита Медведевских
пресс-атташе ФК "Урал"
Мы очень расстроены таким решением, Эрик — наш ведущий игрок, и он очень многое сделал, чтобы мы оказались в финале. Но будем играть и биться без него и за него, других вариантов нет.
Председатель Федерации футбола Екатеринбурга Вячеслав Ярмиев считает, что в эпизоде с удалением Эрик Бикфалви не успевал убрать ногу — и по инерции наступил шипами на соперника. «Да, не по злому умыслу, но футбол — такая игра… Очень жаль. Но КДК все-таки состоит из профессионалов. А судья Карасев внимательно смотрел VAR (система видеоповторов — прим. ЕТВ). Думаю, заговора против „Урала“ нет», — сказал Ярмиев ЕТВ.
Впрочем, по наблюдениям екатеринбургских болельщиков и журналистов, судьи давно не жалуют «Урал»: спорные моменты зачастую трактуются не в пользу команды. Последний инцидент произошел буквально накануне. В игре РПЛ с «Локомотивом» судья Москалев назначил неоднозначный пенальти, когда москвичи проигрывали в счете. Защитник «Урала» Стефан Страндберг эмоционально отреагировал на решение — и получил предупреждение. Спустя две минуты норвежец сфолил против игрока «Локо» — и Москалев решил показать вторую желтую, а значит — удалить.
Болельщики «Урала» посмотрят финал Кубка России в «Меге»
Площадка сможет собрать четыре тысячи екатеринбуржцев.
Андрей Варкентин
журналист, футбольный болельщик
Когда я смотрел матч с «Локомотивом» с трибуны, то был уверен — судья ошибся. Ошибся грубо. И оба раза не в пользу «Урала». Но уже позднее, в спокойной обстановке, посмотрел повтор и чуть скорректировал свое мнение. Пенальти в ворота «Урала» был, а вот удаление Странберга все равно выглядит сомнительно.
Президент «Урала» Григорий Иванов пришел в ярость от решений Карасева и призвал главу судейского комитета уйти в отставку. Его цитируют РИА «Новости».
Григорий Иванов
президент ФК "Урал"
Наши арбитры перестали работать, столько ошибок стало много, такого судейства никогда не было. Я не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу. Уровень судейства в России упал, предвзято или нет — не знаю, но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей.
До этого были, например, спорные решения арбитра Еськова, который однажды удалил сразу трех игроков «Урала» (а недавно опять повлиял на итоги матча для екатеринбуржцев).
Журналист Андрей Варкентин не стал исключать, что судейский корпус настроен против «Урала». И предположил, почему. «Действительно создается впечатление, что судьи не всегда любят „Урал“. Некоторые связывают это с высказываниями президента футбольного клуба Григория Иванова. Отмечают, что если бы он так сильно их не чихвостил, то не было бы и обратной реакции. Но это не так. Большинство комментариев президента клуба по делу. Вспомним памятный матч „Урала“ с „Зенитом“ в Санкт-Петербурге. Очевидный судейский беспредел [три удаления от Еськова — прим. ЕТВ], но никаких выводов сделано не было. И это самое печальное», — сказал ЕТВ Андрей Варкентин
Несмотря на неравные силы во вчерашней игре с «Локомотивом», «Урал» смог сыграть с вничью — 2:2. 22 мая команды встретятся снова — уже в финале Кубка России. Специальным судьей для просмотра VAR назначен арбитр Карасев, который и удалил Эрика Бикфалви.
После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек
Девять уже подали апелляцию.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.