«Будем биться за него»: волею судей лидер «Урала» остался без финала

Контрольно-дисциплинарный комитет ( КДК) РФС отказался отменять красную карточку лидера футбольного « Урала» Эрика Бикфалви , которую он получил в полуфинале Кубка России. Болельщики из Екатеринбурга надеялись , что будет обратное решение, — и румынский полузащитник сможет сыграть в финале.





На 34 минуте ответного матча полуфинала Кубка России « Арсенал» — « Урал» Бикфалви случайно наступил на ногу сопернику. За это нарушение , после просмотра видеоповтора судьей Карасевым , был удален с поля. Екатеринбуржцы подали апелляцию , но э кспертно-судейская комиссия решила , что арбитр » имел все основания дать красную карточку за серьезное нарушение правил», пишет « Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.





« Мы не имели права отменять красную карточку. При этом мы не стали применять санкции к Бикфалви и ограничились автоматической дисквалификацией на один матч. Соответственно , он пропустит финал Кубка России», — как бы утешил Григорьянц болельщиков.





