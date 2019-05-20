Болельщики «Урала» посмотрят финал Кубка России в «Меге»

Болельщики « Урала», которые не поедут в Самару , смогут посмотреть финал Кубка России в Екатеринбурге. В фуд-корте ТРЦ « Мега» организуют площадку , чтобы посмотреть футбол , рассказали в пресс-службе « Урала».





Екатеринбуржцев также ждет развлекательная программа — баттл комментаторов , розыгрыш футболки , мяча с автографами и других призов , спортивные конкурсы , лотерея. Ведущими на фан-зоне будут Николай Ротов и Ксения Табашникова. « Мега» сможет вместить до четырех тысяч человек. Шоу-программа начнется в 19:30.





Финал Кубка России по футболу « Локомотив» — « Урал» пройдет 22 мая в Самаре. Встреча начнется в 20:30. Екатеринбургский клуба второй раз в истории добрался до решающей стадии: в 2017 году « Урал» и « Локомотив» уже выясняли отношения в финале , тогда победу праздновали москвичи.



