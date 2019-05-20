Болельщики «Урала» посмотрят финал Кубка России в «Меге»
15:23, 20 Май 2019
Площадка сможет собрать четыре тысячи екатеринбуржцев.
Болельщики «Урала», которые не поедут в Самару, смогут посмотреть финал Кубка России в Екатеринбурге. В фуд-корте ТРЦ «Мега» организуют площадку, чтобы посмотреть футбол, рассказали в пресс-службе «Урала».
Екатеринбуржцев также ждет развлекательная программа — баттл комментаторов, розыгрыш футболки, мяча с автографами и других призов, спортивные конкурсы, лотерея. Ведущими на фан-зоне будут Николай Ротов и Ксения Табашникова. «Мега» сможет вместить до четырех тысяч человек. Шоу-программа начнется в 19:30.
Финал Кубка России по футболу «Локомотив» — «Урал» пройдет 22 мая в Самаре. Встреча начнется в 20:30. Екатеринбургский клуба второй раз в истории добрался до решающей стадии: в 2017 году «Урал» и «Локомотив» уже выясняли отношения в финале, тогда победу праздновали москвичи.
Накануне ЕТВ пообщался с екатеринбургскими болельщиками: наши собеседники оценили шансы «Урала» на победу в Кубке.
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