Судья помог «Локомотиву» свести матч с «Уралом» в ничью - 2:2

Не смотря на серию атака футболистов «Урала», счет в матче, забив первый гол, открыли соперники «Локомотива». Наши попытались отыграться и на 39-й минуте игры это удалось, Андрей Панюков загнал мяч в ворота противника. После счета 1:1 в игре объявили перерыв.

После «антракта», едва зрители успели занять свои места, спортсмены «Урала» провели серию атак, одна из которых увенчалась успехом. На 46 минуте Отман Эль-Кабир вывел нашу команду вперед — 2:1.

После этого футболистам «Локомотива», сколько они не пытались, не удавалось переломить ход игры. Но в дело вмешался фатум в лице арбитра. Надо сказать, что судьи вообще не жалуют «Урал», всегда проявляя к нашим игрокам строгость, граничащую с избыточностью. Случилось так и на этот аз. Арбитр Москалев назначил пенальти в ворота «Урала», которое реализовал Алексей Мирончик. Счет сравнялся — 2:2.