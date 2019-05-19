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Судья помог «Локомотиву» свести матч с «Уралом» в ничью - 2:2

18:15, 19 Май 2019
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Фото: ФК Урал
Будущие соперники финала Куба России по футболу провели генеральную репетицию.
Сегодня «Урал» принимал на своем поле «Локомотив». За матчем с трибун стадиона наблюдали 26 647 зрителей. С первых же минут наша команда начала атаковать. И вероятнее всего одержала бы победу, если бы не фатум в лице арбитра.
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Не смотря на серию атака футболистов «Урала», счет в матче, забив первый гол, открыли соперники «Локомотива». Наши попытались отыграться и на 39-й минуте игры это удалось, Андрей Панюков загнал мяч в ворота противника. После счета 1:1 в игре объявили перерыв.

После «антракта», едва зрители успели занять свои места, спортсмены «Урала» провели серию атак, одна из которых увенчалась успехом. На 46 минуте Отман Эль-Кабир вывел нашу команду вперед — 2:1.

После этого футболистам «Локомотива», сколько они не пытались, не удавалось переломить ход игры. Но в дело вмешался фатум в лице арбитра. Надо сказать, что судьи вообще не жалуют «Урал», всегда проявляя к нашим игрокам строгость, граничащую с избыточностью. Случилось так и на этот аз. Арбитр Москалев назначил пенальти в ворота «Урала», которое реализовал Алексей Мирончик. Счет сравнялся — 2:2.

Надо сказать, что в оставшееся время матча футболистам «Урала» было непросто сохранить статус кво чисто физически. А все потому, что на 66-минуте судья вручил Карлосу Старнбергу 2-ю желтую карточку и удалил с поля. Так что состав «Урала» на поле уменьшился до 10 человек против 11-ти.

Последние полчаса матча не принесли голов ни «Уралу», ни «Локомотиву». Встреча окончилась ничьей. А 22 мая «Урал» играет в Самаре.
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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, ФК "Урал", спорт, футбол
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