Екатеринбургский ресторатор сломал забор раздора

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Правда , забор этот — сладкий. Торт в форме сквера и забора по периметру поставили в « Огоньке», и первым забор снес сам Кексин:

Известный екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин устроил вОгоньке» вечеринкупосвященную протестам в сквере на Октябрьской площади — защитники зеленой зоны выступают против строительства там храма святой Екатерины. Кексин не раз поддерживал протестующиха также сам принимал участие в протестахпоэтому вечером пятницы17 маяон разрушил заборкоторый стал катализатором столкновений.