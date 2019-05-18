Екатеринбургский ресторатор сломал забор раздора
16:50, 18 Май 2019
Евгений Кексин устроил в «Огоньке» акцию в поддержку протестующих в сквере у Драмтеатра.
Известный екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин устроил в «Огоньке» вечеринку, посвященную протестам в сквере на Октябрьской площади — защитники зеленой зоны выступают против строительства там храма святой Екатерины. Кексин не раз поддерживал протестующих, а также сам принимал участие в протестах, поэтому вечером пятницы, 17 мая, он разрушил забор, который стал катализатором столкновений.
Правда, забор этот — сладкий. Торт в форме сквера и забора по периметру поставили в «Огоньке», и первым забор снес сам Кексин:
Правда, забор этот — сладкий. Торт в форме сквера и забора по периметру поставили в «Огоньке», и первым забор снес сам Кексин:
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