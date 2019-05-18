Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Екатеринбургский ресторатор сломал забор раздора

16:50, 18 Май 2019
photo_2019-05-17_20-30-39.jpg
Фото: Евгений Кексин
Евгений Кексин устроил в «Огоньке» акцию в поддержку протестующих в сквере у Драмтеатра.
Известный екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин устроил в «Огоньке» вечеринку, посвященную протестам в сквере на Октябрьской площади — защитники зеленой зоны выступают против строительства там храма святой Екатерины. Кексин не раз поддерживал протестующих, а также сам принимал участие в протестах, поэтому вечером пятницы, 17 мая, он разрушил забор, который стал катализатором столкновений.

Правда, забор этот — сладкий. Торт в форме сквера и забора по периметру поставили в «Огоньке», и первым забор снес сам Кексин:
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.

Видео: Евгений Кексин

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургский ресторатор сломал забор раздора»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Скверная история, Евгений Кексин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Зрелище
Уралхиммаш = музей.
Уралхиммаш = музей.
От Светланы Зенковой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова