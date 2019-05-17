«Разделим любовь»: англичане присмотрелись к ФК «Урал»

Мики Адамс приехал в Екатеринбург впервые по приглашению генконсульства Великобритании , УГМК и Уральской футбольной академии. «Благодарю за приглашение и теплый прием. Я тренировал людей по всему миру , поэтому могу сказать , что стандарт для детей в Екатеринбурге достаточно высок. Я приехал , чтобы разделить здесь свою страсть к игре. Большая любовь к футболу есть и у англичан , и у россиян», — заявил Адамс. « Здорово , что ФК „ Урал“ и его президент инвестируют в молодежь , и дети приобретают правильные привычки. Футбол — правильная привычка», — добавил Мики.





По словам Уайли Райта , вместе с Мики Адамсом они посетили несколько школ в Екатеринбурге , пообщались с учениками и родителями — и нашли многих людей , которые заинтересованы во взаимодействии с английскими футбольными школами.