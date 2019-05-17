«Разделим любовь»: англичане присмотрелись к ФК «Урал»
18:20, 17 Май 2019
Коуч Мики Адамс провел показательные тренировки для екатеринбургских воспитанников.
На площадке Уральской футбольной академии прошел мастер-класс бывшего игрока и тренера Английской Премьер-Лиги Мики Адамса. Специалист провел четыре показательные тренировки для екатеринбургских воспитанников. Вместе с ним в знаковых для Свердловской области мероприятиях участвовали директор летней школы Brook House College Уайли Райт, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл и президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.
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Фото: ЕТВ
Мики Адамс приехал в Екатеринбург впервые по приглашению генконсульства Великобритании, УГМК и Уральской футбольной академии. «Благодарю за приглашение и теплый прием. Я тренировал людей по всему миру, поэтому могу сказать, что стандарт для детей в Екатеринбурге достаточно высок. Я приехал, чтобы разделить здесь свою страсть к игре. Большая любовь к футболу есть и у англичан, и у россиян», — заявил Адамс. «Здорово, что ФК „Урал“ и его президент инвестируют в молодежь, и дети приобретают правильные привычки. Футбол — правильная привычка», — добавил Мики.
По словам Уайли Райта, вместе с Мики Адамсом они посетили несколько школ в Екатеринбурге, пообщались с учениками и родителями — и нашли многих людей, которые заинтересованы во взаимодействии с английскими футбольными школами.
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Фото: ЕТВ
Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл признался, что является большим футбольным фанатом, и отметил, что первая годовщина ЧМ-2018 в России — отличная возможность, чтобы наладить российско-британские отношения. В то же время Дьюэлл пока затруднился озвучить весь спектр планов. «Надеемся, что в недалеком будущем британские футболисты будут выступать за «Урал“», — пошутил генеральный консул.
Дьюэлл признал, что между Россией и Великобританией сейчас непростые взаимоотношения на политической почве. «Но существует огромное количество вещей, которые продолжают нас объединять. Например, та же любовь к футболу. Нам нужно сосредоточиться на тех областях, где есть потенциал для сотрудничества», — подчеркнул дипломат.
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Ричард Дьюэлл, работающий в Екатеринбурге с февраля 2019 года, рассказал, что успел побывать на «Екатеринбург Арене»? «В начале мая посетил игру «Урал» — «Спартак». Взял маленького сына, ему 14 месяцев. Это был его первый опыт футбола, я даже надел ему на голову шапочку ФК «Урал». На стадионе меня поразил уровень вокальной подготовки болельщиков: они здорово пели. Стадион понравился, он уникальный. С нетерпением ждем воскресенья, чтобы пойти на «Урал» — »Локомотив» с Мики и Уайли».
Президент «Урала» Григорий Иванов порадовался, что в Екатеринбурге «наконец-то появился консул, который любит футбол». «Надо, чтобы наши дети ездили в Англию и наоборот», — заключил Иванов.
15 мая футбольный «Урал» отпраздновал выход в финал Кубка России. За престижный трофей и путевку в еврокубки екатеринбуржцы поборются с московским «Локомотивом». Решающая встреча пройдет в Самаре 22 мая.
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