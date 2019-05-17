Лиза Монеточка выпустила новую песню

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Также Лиза прикрепила к посту ссылки на два концерта , которые в ближайшее время пройдут в Москве ( 1 июня) и Санкт-Петербурге ( 7 июня).





Еще в апреле певица рассказывала в сторис в Instagram, что вместе с командой готовит большой релиз — возможно , его выпустят осенью. Также у Лизы скоро выйдет клип , снятый в Лос-Анджелесе.





Предыдущий альбом Монеточки вышел в 2018 году и стал летним хитом.

Лиза Монеточка выложила в соцсетях новую песню — трек под названиемПадать в грязь». Фанаты екатеринбургской певицы сразу же начали писать одобрительные комментарии в официальной группе воВКонтакте».