Лиза Монеточка выпустила новую песню
10:24, 17 Май 2019
Трек «Падать в грязь» впервые прозвучал в эфире «Вечернего Урганта».
Лиза Монеточка выложила в соцсетях новую песню — трек под названием «Падать в грязь». Фанаты екатеринбургской певицы сразу же начали писать одобрительные комментарии в официальной группе во «ВКонтакте».
Также Лиза прикрепила к посту ссылки на два концерта, которые в ближайшее время пройдут в Москве (1 июня) и Санкт-Петербурге (7 июня).
Еще в апреле певица рассказывала в сторис в Instagram, что вместе с командой готовит большой релиз — возможно, его выпустят осенью. Также у Лизы скоро выйдет клип, снятый в Лос-Анджелесе.
Предыдущий альбом Монеточки вышел в 2018 году и стал летним хитом.
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