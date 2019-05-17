Little Big может выступить у башни «Исеть» вместо «Екатеринбург Арены»
15:47, 17 Май 2019
Хедлайнер точно приедет на Ural Music Night, сейчас для него подбирают площадку — концерт на «Екатеринбург-Арене» сорвался.
Суперпопулярная группа Little Big выступит на Ural Music Night, несмотря на то, что ранее организаторы фестиваля отказались от площадки на «Екатеринбург Арене», где должно был быть концерт.
В пресс-службе UMN сообщили, что артисту предложили на выбор несколько площадок, среди них парк около башни «Исеть» и пространство у капсулы времени. Сейчас организаторы ведут переговоры.
Также в оргкомитете UMN объяснили, почему отказались от площадки на «Екатеринбург Арене».
«Мы сами не сможем обслужить такую большую площадку, как «Екатеринбург Арена», поэтому идея соединить концерт с городским выпускным нам понравилась — часть расходов и обязательств взяла бы на себя мэрия. Но раз она отменила свое мероприятие, мы тоже вынуждены отказаться. Надеемся, что в следующем, 2020, году мы сможем устроить концерт на «Екатеринбург Арене», — рассказала ЕТВ пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
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