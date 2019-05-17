Little Big может выступить у башни «Исеть» вместо «Екатеринбург Арены»

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В пресс-службе UMN сообщили , что артисту предложили на выбор несколько площадок , среди них парк около башни « Исеть» и пространство у капсулы времени. Сейчас организаторы ведут переговоры.





Также в оргкомитете UMN объяснили , почему отказались от площадки на « Екатеринбург Арене».





« Мы сами не сможем обслужить такую большую площадку , как « Екатеринбург Арена», поэтому идея соединить концерт с городским выпускным нам понравилась — часть расходов и обязательств взяла бы на себя мэрия. Но раз она отменила свое мероприятие , мы тоже вынуждены отказаться. Надеемся , что в следующем , 2020 , году мы сможем устроить концерт на « Екатеринбург Арене», — рассказала ЕТВ пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Суперпопулярная группа Little Big выступит на Ural Music Night, несмотря на точто ранее организаторы фестиваля отказались от площадки наЕкатеринбург Арене», где должно был быть концерт.