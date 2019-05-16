Второй раз в истории «Урал» пробился в финал Кубка России по футболу

По итогам двух полуфинальных матчей ½ финала Кубка России по футболу «Урал» победил — 3:2. Первая встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 1:0. 15 мая в Туле состоялась ответная игра.

«Урал» начал лихо. Уже на первой же минуте Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперед. На 24-й Эль-Кабир увеличил отрыв. К сожалению, на 34 минуте Эрик Бикфалви получил красную карточку. «Урал» остался без лучшего нападающего и вдесятером. Но добытое к этому моменту преимущество в первом тайме удалось удержать.