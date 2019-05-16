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Второй раз в истории «Урал» пробился в финал Кубка России по футболу

07:00, 16 Май 2019
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Фото: fc-ural.ru
Во второй встрече с тульским «Арсеналом» екатеринбургский клуб удержал нужный счет — 2:2.

По итогам двух полуфинальных матчей ½ финала Кубка России по футболу «Урал» победил — 3:2. Первая встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 1:0. 15 мая в Туле состоялась ответная игра.

«Урал» начал лихо. Уже на первой же минуте Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперед. На 24-й Эль-Кабир увеличил отрыв. К сожалению, на 34 минуте Эрик Бикфалви получил красную карточку. «Урал» остался без лучшего нападающего и вдесятером. Но добытое к этому моменту преимущество в первом тайме удалось удержать.

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Во втором тайме «Арсенал» начал догонять. Правда, не без помощи соперника. На 58 минут защитник «Урала» Вараздат Ароян забил в свои ворота. На 67-й нападающий «Арсенала» Мирзоев сравнял счет в матче. И счет по итогам двух встреч стал не угрожающим, но опасным. Правда, за счет мячей забытых на поле соперника, «Урал» мог проиграть с минимальным разрывом — 3:2. Но, все-таки смог удержать ничейный счет и по результатам двух игр (3:2) второй раз в истории вышел в финал Кубка России.

Соперником «Урала» будет столичный «Локомотив», переигравший «Ростов». Финал пройдет 22 мая в Самаре.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, ФК "Урал", ФК "Арсенал", Кубок России, финал, футбол
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