«Детектив Пикачу»: пушистик в странной шляпе против ученых

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Фильм рассказывает о молодом парне по имени Тим , который живет с бабушкой и работает в страховой службе. В детстве он мечтал тренировать покемонов , но так и не смог найти своего компаньона. Парень узнает , что его отец , который работал в полиции , погиб в автомобильной катастрофе , поэтому он приезжает в город попрощаться. Там он находит отцовского покемона Пикачу , который может не только произносить « пика-пика», а нормально разговаривать с главным героем.

Мода на волшебных зверьков покемоновкоторые живут по соседству с людьмикажетсяне уйдет никогда. Двадцать лет назад было аниме с тысячами серийфишки в виде покеболовпотом игракоторая взбудоражила Екатеринбурга теперь появился и полнометражный фильм. Правда за основу решили взять не классический сюжет про битвы покемонов и их тренерова видеоигруДетектив Пикачу». Над картиной работал режиссер Роб Леттерманкоторый специализируется на подростковых фильмах какУжастик» иТик».