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«Детектив Пикачу»: пушистик в странной шляпе против ученых

19:00, 16 Май 2019
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Фото: кадр из фильма
Почему фильм про покемонов превратился в детского Дэдпула.
Мода на волшебных зверьков покемонов, которые живут по соседству с людьми, кажется, не уйдет никогда. Двадцать лет назад было аниме с тысячами серий, фишки в виде покеболов, потом игра, которая взбудоражила Екатеринбург, а теперь появился и полнометражный фильм. Правда за основу решили взять не классический сюжет про битвы покемонов и их тренеров, а видеоигру «Детектив Пикачу». Над картиной работал режиссер Роб Леттерман, который специализируется на подростковых фильмах как «Ужастик» и «Тик».

Фильм рассказывает о молодом парне по имени Тим, который живет с бабушкой и работает в страховой службе. В детстве он мечтал тренировать покемонов, но так и не смог найти своего компаньона. Парень узнает, что его отец, который работал в полиции, погиб в автомобильной катастрофе, поэтому он приезжает в город попрощаться. Там он находит отцовского покемона Пикачу, который может не только произносить «пика-пика», а нормально разговаривать с главным героем.
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Фото: кадр из фильма

Битвы покемонов уже ушли в прошлое: миллиардер, мечтающий жить вечно, решил создать гармонию в мире людей и покемонов. Теперь зверьки помогают жителям: тушат пожары, расследуют преступления и даже создают музыку. Тим знакомится с начинающей журналисткой, которая убеждает его в том, что у его отца была тайна. Парень вскоре убеждается в этом: в квартире есть пробирка с газом, который делает покемонов злыми. Ребята вместе с Пикачу и Псайдаком (выглядит как игрушечная утка и производит звуковой удар, когда нервничает) расследуют дело и выходят на лабораторию, где ставят опыты над зверьками. Это помогает Тиму узнать, что же случилось с его отцом и узнать, что задумал злодей.
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Фото: кадр из фильма

Авторы фильма, несмотря на странный сюжет, сделали его с уважением к поклонникам покемонов. Пушистые зверьки встречаются буквально на каждом шагу киновселенной и вызывают приятные воспоминания о наклейках, которые попадались в жевачках и фишках, которые сейчас валяются в пыльном ящике стола. Этому миру начинаешь завидовать — здесь у каждого есть максимально милый друг, который не говорит, но считывает все эмоции хозяина. Правда Тим при этом кажется единственным одиноким человеком в мире.

Главный минус — это сам сценарий. Зрителям хочется увидеть полноценную битву покемонов, но этого так и не произойдет. Герои попадают на подпольную арену, но выясняется, что Пикачу драться не может: он потерял свою память и силы. Да и сам легендарный зверек выглядит нелепо, прямо как Тэд в фильме «Третий лишний». Пикачу с красными щечками говорит голосом взрослого мужика и отпускает пошловатые шуточки. А еще он разгуливает в шапке Шерлока Холмса и смотрит в лупу. Покемона озвучивает Райан Рейнольдс, который сыскал бешеную популярность у молодежи после Дэдпула. Его голос должен был привлечь часть иностранных зрителей. В русской озвучке такой аналогии с любимым актером не возникает.
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Фото: кадр из фильма

Фильм получился легким, ярким, но не слишком запоминающимся. Детям диалоги героев и конфликт отцов и детей, который выпячивают на первый план, может быть непонятным. Взрослым поступки героев могут показаться нелогичными. Например, главный герой видит пробирку с непонятным веществом и тут же открывает ее. Также герои игнорируют камеры видеонаблюдения и попадают в секретную лабораторию с помощью пассатижи. Закрыть глаза на это помогает только красивая графика.
ЕТВ благодарит кинотеатр «Пассаж Синема», который предоставил возможность увидеть фильм первыми.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, ЕТВ смотрит кино , покебол, покемоны, рецензия, кино, Екатеринбург
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