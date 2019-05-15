Кирилл Серебренников экранизирует роман екатеринбургского писателя
14:10, 15 Май 2019
Книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала национальным бестселлером.
Режиссер Кирилл Серебренников, автор прошлогоднего хита «Лето» о Викторе Цое и Майке Науменко, снимет экранизацию романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на компанию Hype Film.
Серебренников, которого 8 апреля суд выпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, станет не только режиссером, но и сценаристом картины. Производство будут контролировать студии из России, Швейцарии и Франции.
Автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников в разговоре с корреспондентом ЕТВ отметил, что права на экранизацию были забронированы еще семь месяцев назад. О том, что съемками будет заниматься Серебренников, Сальников не знал, но обрадовался этому факту: «Он мне симпатичен», — отметил писатель. Также он заметил, что не компетентен в написании сценариев, но если его помощь понадобится, то с удовольствием примет участие в подготовке фильма.
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