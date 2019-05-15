Кирилл Серебренников экранизирует роман екатеринбургского писателя

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Серебренников , которого 8 апреля суд выпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде , станет не только режиссером , но и сценаристом картины. Производство будут контролировать студии из России , Швейцарии и Франции.





Автор романа « Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников в разговоре с корреспондентом ЕТВ отметил , что права на экранизацию были забронированы еще семь месяцев назад. О том , что съемками будет заниматься Серебренников , Сальников не знал , но обрадовался этому факту: « Он мне симпатичен», — отметил писатель. Также он заметил , что не компетентен в написании сценариев , но если его помощь понадобится , то с удовольствием примет участие в подготовке фильма.

Режиссер Кирилл Серебренниковавтор прошлогоднего хитаЛето» о Викторе Цое и Майке Науменкоснимет экранизацию романа екатеринбургского писателя Алексея СальниковаПетровы в гриппе и вокруг него». Об этом сообщаетМедуза» со ссылкой на компанию Hype Film.