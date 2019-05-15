Екатеринбуржцам предлагают решить, куда поставить третью ледовую арену

Екатеринбуржцам предлагают проголосовать за место расположения новой ледовой арены. Об этом говорится на сайте группы компаний «СКОН», чья любительская команда по хоккею победила в Ночную хоккейной лиге.

Сообщается, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доверил выбор места под арену именно руководству хоккейной команды. »Проголосуйте за тот район Екатеринбурга, в котором по вашему мнению должна располагаться арена! Форма для голосования расположена сразу под новостью. Результаты голосования и выбранное место для строительства комплекса будут объявлены в День России 12 июня», — рассказали в «СКОН-Урал»