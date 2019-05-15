Екатеринбуржцам предлагают решить, куда поставить третью ледовую арену
16:11, 15 Май 2019
Ранее любительская команда из Екатеринбурга выиграла Ночную хоккейную лигу.
Екатеринбуржцам предлагают проголосовать за место расположения новой ледовой арены. Об этом говорится на сайте группы компаний «СКОН», чья любительская команда по хоккею победила в Ночную хоккейной лиге.
Сообщается, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доверил выбор места под арену именно руководству хоккейной команды. »Проголосуйте за тот район Екатеринбурга, в котором по вашему мнению должна располагаться арена! Форма для голосования расположена сразу под новостью. Результаты голосования и выбранное место для строительства комплекса будут объявлены в День России 12 июня», — рассказали в «СКОН-Урал»
Команда из Екатеринбурга в третий раз стала победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова. В 2014 году в финале победил «Неоплан», а в 2016 году — «Авто». Первый грант после победы любителей направили на строительство «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге. ЕТВ побывал на одном из матчей НХЛ и пообщался с игроками. Все подробности здесь.
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