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Защитника «Урала» вызвали в сборную России по футболу

17:20, 14 Май 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Михаил Меркулов может дебютировать в матчах за национальную команду.
Защитника футбольного «Урала» Михаила Меркулова вызвали в сборную России. Игрок екатеринбургского клуба попал в расширенный состав команды Станислава Черчесова, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром. Подготовка к матчам начнется 30 мая в Новогорске.

Ранее в национальную команду Михаила Меркулова не вызывали. 25-летний защитник играет в «Урале» с 2015 года, за это время он провел 66 матчей.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, ФК "Урал", Екатеринбург
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