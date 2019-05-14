Защитника «Урала» вызвали в сборную России по футболу

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Ранее в национальную команду Михаила Меркулова не вызывали. 25-летний защитник играет в « Урале» с 2015 года , за это время он провел 66 матчей.

Защитника футбольногоУрала» Михаила Меркулова вызвали в сборную России. Игрок екатеринбургского клуба попал в расширенный состав команды Станислава Черчесовакоторые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром. Подготовка к матчам начнется 30 мая в Новогорске.