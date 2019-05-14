Главный арбитр России пожурил Еськова, который засудил «Урал»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решения судьи Алексея Еськова в матче «Оренбурга» и «Урала», пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, на 72 минуте матча, который завершился со счетом 2:2, «Оренбург» вышел вперед. Но после офсайда, причем двойного. Боковой судья его зафиксировал, а главный — Алексей Еськов — вдруг решил ослушаться коллегу и засчитал гол. «Момент сложный, он состоит из двух фаз. Первую фазу ассистент пропустил, когда было вне игры, во второй сигнализировал. Но главный посчитал, что пас пошел от защитника, поэтому принял решение для себя и засчитал гол. И это было ошибкой», — рассудил Александр Егоров. «Неудачная игра для Еськова», — добавил он.

Завтра, 15 мая, «Урал» проведет ответный матч полуфинала Кубка России против тульского «Арсенала». Первая встречал закончилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбуржцев.

