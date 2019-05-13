«Урал» остался в элите российского футбола на следующий сезон

«





О хорошей новости для клуба стало известно после окончания игры « Спартака» и « Уфы» 12 мая — москвичи обыграли соперника со счетом 1:0. В результате уфимцы остались на 14 месте с 26 очками ( восемь баллов до « Урала»). Вторую « переходную», 13 строчку занимают самарские « Крылья Советов» — у них 28 очков ( шесть баллов до « Урала»). До конца сезона осталось две игры , в которых максимально можно набрать шесть очков. « Уфа» не при каких раскладах не догоняет « Урал». Если даже « Крылья» выиграют обе предстоящие встречи , а екатеринбуржцы дважды проиграют , то в дело вступят дополнительные показатели — личные встречи. В нынешнем сезоне « Урал» обыграл самарцев и сыграл вничью — следовательно , в таблице выше стоять будут они.





15 мая у « Урала» пройдет главная игра сезона: ответный полуфинальный матч Кубка России против тульского « Арсенала». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

ФутбольныйУрал» продолжит радовать болельщиков своей игрой в РПЛ в следующем сезоне. Екатеринбуржцы отдалились от зоны переходных матчей на комфортное расстояние: в этом году они уже туда не попадут математически.