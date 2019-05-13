«Урал» остался в элите российского футбола на следующий сезон
08:30, 13 Май 2019
Екатеринбуржцы досрочно избежали борьбы за сохранение прописки в РПЛ.
Футбольный «Урал» продолжит радовать болельщиков своей игрой в РПЛ в следующем сезоне. Екатеринбуржцы отдалились от зоны переходных матчей на комфортное расстояние: в этом году они уже туда не попадут математически.
О хорошей новости для клуба стало известно после окончания игры «Спартака» и «Уфы» 12 мая — москвичи обыграли соперника со счетом 1:0. В результате уфимцы остались на 14 месте с 26 очками (восемь баллов до «Урала»). Вторую «переходную», 13 строчку занимают самарские «Крылья Советов» — у них 28 очков (шесть баллов до «Урала»). До конца сезона осталось две игры, в которых максимально можно набрать шесть очков. «Уфа» не при каких раскладах не догоняет «Урал». Если даже «Крылья» выиграют обе предстоящие встречи, а екатеринбуржцы дважды проиграют, то в дело вступят дополнительные показатели — личные встречи. В нынешнем сезоне «Урал» обыграл самарцев и сыграл вничью — следовательно, в таблице выше стоять будут они.
15 мая у «Урала» пройдет главная игра сезона: ответный полуфинальный матч Кубка России против тульского «Арсенала». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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