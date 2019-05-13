Концерт-холл «Свобода» в Екатеринбурге закрывает свои двери
16:00, 13 Май 2019
Клуб работал с октября 2016 года.
Концерт-холл «Свобода» закрывается. Организаторы анонсировали финальную вечеринку заведения — «Закрытие Свободы: Last Rock». Она пройдет 18 мая в 23:00, после чего команда проекта покинет здание на Центральном переулке, 6.
«Вы все очень разные. Брутальные мужики и милые девчули, сильные и независимые женщины и пацаны на вайбе. Кому-то из вас 18, а кому-то уже 35. И единственное, что между вами общего — это Свобода. […] Мы расстаемся. Так вышло. Таковы обстоятельства. И мы хотим достойно с вами попрощаться. Мы хотим сделать последний глоток воздуха», — говорится в группе «Свободы» во «ВКонтакте». О причинах закрытия клуба не сообщается.
ЕТВ писал текст об истории появления «Свободы» в Екатеринбурге — о том, как ребята из пермской глубинки покорили уральскую столицу. Клуб открылся в октябре 2016 года.
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