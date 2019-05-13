Концерт-холл «Свобода» в Екатеринбурге закрывает свои двери

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« Вы все очень разные. Брутальные мужики и милые девчули , сильные и независимые женщины и пацаны на вайбе. Кому-то из вас 18 , а кому-то уже 35. И единственное , что между вами общего — это Свобода. […] Мы расстаемся. Так вышло. Таковы обстоятельства. И мы хотим достойно с вами попрощаться. Мы хотим сделать последний глоток воздуха», — говорится в группе « Свободы» во « ВКонтакте». О причинах закрытия клуба не сообщается.



« Свободы» в Екатеринбурге — о том , как ребята из пермской глубинки покорили уральскую столицу. Клуб открылся в октябре 2016 года. ЕТВ писал текст об истории появленияСвободы» в Екатеринбурге — о томкак ребята из пермской глубинки покорили уральскую столицу. Клуб открылся в октябре 2016 года.

Концерт-холлСвобода» закрывается. Организаторы анонсировали финальную вечеринку заведения —Закрытие Свободы: Last Rock». Она пройдет 18 мая в 23:00после чего команда проекта покинет здание на Центральном переулке6.