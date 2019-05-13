В Екатеринбурге прошел выпускной концерт сайд-проекта Уральской Ночи Музыки Ural Music School. В нем участвовали пять молодежных групп и три сольных исполнителя. Екатеринбургские музыканты помогали им записывать песни , работать над текстами и аранжировками. Также для « школьников» проводили мастер-классы от Нейромонаха Феофана , барабанщика Therr Maitz Александра Косилова , трубача « Градусов» Михаила Лузина и других экспертов.





На выпускном концерте участники представили 15-минутные выступления. В жюри были Евгений Горенбург , эксперт фестиваля Ural Music Nigh Алексей Хоменко и директор центра мониторинга проблем молодежи Наталия Шмелькова. Победителями стали гаражные панки из группы Summer Love. Они получили возможность выступить на сцене « Старый Новый Рок» 28 июня.



