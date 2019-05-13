Гаражные панки победили в проекте Ural Music School
15:58, 13 Май 2019
Группа Summer Love выступит на Ural Music Nigh.
В Екатеринбурге прошел выпускной концерт сайд-проекта Уральской Ночи Музыки Ural Music School. В нем участвовали пять молодежных групп и три сольных исполнителя. Екатеринбургские музыканты помогали им записывать песни, работать над текстами и аранжировками. Также для «школьников» проводили мастер-классы от Нейромонаха Феофана, барабанщика Therr Maitz Александра Косилова, трубача «Градусов» Михаила Лузина и других экспертов.
На выпускном концерте участники представили 15-минутные выступления. В жюри были Евгений Горенбург, эксперт фестиваля Ural Music Nigh Алексей Хоменко и директор центра мониторинга проблем молодежи Наталия Шмелькова. Победителями стали гаражные панки из группы Summer Love. Они получили возможность выступить на сцене «Старый Новый Рок» 28 июня.
В 2019 году Ural Music Nigh впервые задействует«Екатеринбург Арену» в качестве своей площадки — там пройдет концерт хедлайнера, группы Little Big. Оргкомитет сумел получить на фестиваль большой президентский грант, 24 миллиона рублей.
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