Екатеринбуржцам покажут тизер фильма о проспекте Ленина с Варламовым

Екатеринбуржцам покажут тизер фильма о проспекте Ленина и результаты исследования главного городской улицы. Встреча состоится 16 мая в 19:00 в Доме Маклецкого.





В фильме снялся Илья Варламов. Специально для этого блогер приезжал в Екатеринбург. Съемки частично провели в одном из городских трамваев. Варламов успел заснять удивленных пассажиров на камеру и выложить историю в своем Instagram.



