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Екатеринбуржцам покажут тизер фильма о проспекте Ленина с Варламовым

15:26, 13 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Фонд «Город может» также расскажет о планах по реконструкции главной городской улицы.
Екатеринбуржцам покажут тизер фильма о проспекте Ленина и результаты исследования главного городской улицы. Встреча состоится 16 мая в 19:00 в Доме Маклецкого.

В фильме снялся Илья Варламов. Специально для этого блогер приезжал в Екатеринбург. Съемки частично провели в одном из городских трамваев. Варламов успел заснять удивленных пассажиров на камеру и выложить историю в своем Instagram.

На встрече в Доме Маклецкого покажут итоги исследования проспекта Ленина. Во время работы над ним фонд «Город может» задействовали известных экспертов и неравнодушных жителей Екатеринбурга.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, фильм, проспект Ленина, Екатеринбург
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