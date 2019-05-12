Монеточка представит новую песню в «Вечернем Урганте»

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, когда вышел ее очередной трек с Noize MC. Потом был ремейк песни « На заре». Зато в начале апреля « Нимфоманка». На сегодня он набрал уже больше 3,5 миллионов просмотров. Монеточка не выпускала новые песни давно — со 2 августакогда вышел ее очередной трек с Noize MC. Потом был ремейк песниНа заре». Зато в начале апреля вышел новый клип певицы — на песнюНимфоманка». На сегодня он набрал уже больше 3,5 миллионов просмотров.

Певица Монеточка исполнит новую песню в шоуВечерний Ургант». По этому случаю екатеринбурженка предлагает своим фанатам услышать трек первымизаписавшись на съемки выпускакоторые будут 15 мая. Когда выйдет второйВечерний Ургант» с Монеточкойпока неизвестно. Но обычно это происходит через пару дней после записи.