Монеточка представит новую песню в «Вечернем Урганте»
09:00, 12 Май 2019
Это будет первый трек с августа прошлого года.
Певица Монеточка исполнит новую песню в шоу «Вечерний Ургант». По этому случаю екатеринбурженка предлагает своим фанатам услышать трек первыми, записавшись на съемки выпуска, которые будут 15 мая. Когда выйдет второй «Вечерний Ургант» с Монеточкой, пока неизвестно. Но обычно это происходит через пару дней после записи.
Монеточка не выпускала новые песни давно — со 2 августа, когда вышел ее очередной трек с Noize MC. Потом был ремейк песни «На заре». Зато в начале апреля вышел новый клип певицы — на песню «Нимфоманка». На сегодня он набрал уже больше 3,5 миллионов просмотров.
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