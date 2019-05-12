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Екатеринбурженку признали самой красивой и талантливой в мире

11:17, 12 Май 2019
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Фото: Лада Акимова / Instagram
«Краса России – 2016» Лада Акимова победила в очередном международном конкурсе.
Екатеринбурженка Лада Акимова победила в 12-м сезоне международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world, который проходил в Сеуле. Об этом девушка сообщила в Instagram.

«Выиграла международный конкурс. В Сеуле прекрасно! Приключение получилось чудесное! Большое спасибо организаторам за мероприятия, возможности выступать, экскурсии и подарки», — написала 21-летняя екатеринбурженка.

Три года назад Лада Акимова завоевала титул «Краса России — 2016». А потом вошла в четверку конкурса «Мисс Земля» и получила за это «огненную» корону.
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Выиграла международный конкурс🤩 _______________ ❗❗❗Miss SUPERTALENT OF THE WORLD 2019 Season 12❗❗❗ ________________________________________________ В Сеуле прекрасно! #Приключение получилось чудесное!🏆 Большое спасибо организаторам за #мероприятия , #возможности выступать, #экскурсии и #подарки ! 😊👍 _________________________________________________ #Спасибо вам, девочки, за дружбу, весёлое времяприпровождение, за теплоту сердец. Желаю вам #сиять так же #ярко , как вы проявили себя на конкурсе и даже ярче!🤗💖 ___________________________________________________ И, конечно, благодарю всех зрителей и друзей за поддержку! 💓 Это наша общая #победа !🎉 =========================================== In #Seoul , great! The adventure turned out #wonderful !✨ ___________________________________________________Many #thanks to the organizers for the #event , the opportunity to speak, #tours and #gifts !😍 ___________________________________________________ Thank you, girls, for your #friendship , cheerful pastime, for the warmth of hearts. I #wish you to #shine as brightly as you showed yourself at the competition and even brighter!🤗🤗😘💖 __________________________________________________ And, of course, thank all #viewers and #friends for their #support ! 💓 This is our common #victory !🎉

Публикация от Lada Akimova (@missakimova)

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, "Мисс Земля", конкурс красоты, Екатеринбург, Лада Акимова
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