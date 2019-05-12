Екатеринбурженку признали самой красивой и талантливой в мире
11:17, 12 Май 2019
«Краса России – 2016» Лада Акимова победила в очередном международном конкурсе.
Екатеринбурженка Лада Акимова победила в 12-м сезоне международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world, который проходил в Сеуле. Об этом девушка сообщила в Instagram.
«Выиграла международный конкурс. В Сеуле прекрасно! Приключение получилось чудесное! Большое спасибо организаторам за мероприятия, возможности выступать, экскурсии и подарки», — написала 21-летняя екатеринбурженка.
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