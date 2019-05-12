Екатеринбурженку признали самой красивой и талантливой в мире





« Выиграла международный конкурс. В Сеуле прекрасно! Приключение получилось чудесное! Большое спасибо организаторам за мероприятия , возможности выступать , экскурсии и подарки», — написала 21-летняя екатеринбурженка.







« Краса России — 2016». А потом « Мисс Земля» и получила за это « огненную» корону. Три года назад Лада Акимова завоевала титулКраса России — 2016». А потом вошла в четверку конкурсаМисс Земля» и получила за этоогненную» корону.

Екатеринбурженка Лада Акимова победила в 12-м сезоне международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world, который проходил в Сеуле. Об этом девушка сообщила в Instagram.