Путин наградил команду из Екатеринбурга, которая победила в НХЛ
11:54, 11 Май 2019
Президент вручил сертификат на строительство крытого ледового катка.
Президент России Владимир Путин наградил любительскую хоккейную команду из Екатеринбурга «Скон-Урал», которая победила в Ночной хоккейной лиге в дивизионе «Любитель 40+». Глава государства вручил клубу сертификат на строительство крытого ледового катка в Свердловской области, пишет ТАСС.
Ранее «СКОН-Урал» в финальном матче переиграла команду «Запад России» из Калининграда. Встреча закончилась со счетом 2:1.
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