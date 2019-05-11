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Путин наградил команду из Екатеринбурга, которая победила в НХЛ

11:54, 11 Май 2019
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Фото: «СКОН-Урал»
Президент вручил сертификат на строительство крытого ледового катка.

Президент России Владимир Путин наградил любительскую хоккейную команду из Екатеринбурга «Скон-Урал», которая победила в Ночной хоккейной лиге в дивизионе «Любитель 40+». Глава государства вручил клубу сертификат на строительство крытого ледового катка в Свердловской области, пишет ТАСС.

Ранее «СКОН-Урал» в финальном матче переиграла команду «Запад России» из Калининграда. Встреча закончилась со счетом 2:1.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, ночная хоккейная лига , строительство, ледовый каток, Свердловская область , Екатеринбург, Владимир Путин
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