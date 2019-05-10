Судья Еськов забрал победу у «Урала»
15:51, 10 Май 2019
Арбитр допустил грубейшую ошибку, которая стоила екатеринбуржцам трех очков и едва не привела с поражению.
Всякий раз, когда судью Алексея Еськова назначают на игры футбольного «Урала», екатеринбургских болельщиков передергивает: все помнят, как этот арбитр удалял сразу трех (!) футболистов в игре с «Зенитом», получив потом за это дисквалификацию, и в последующих матчах «Урала» также допускал спорные решения. В сегодняшней встреча с «Оренбургом» Еськов снова отличился.
Игра начинались обычно. Оренбургская жара немного усыпила футболистов, но в середине первого тайма они все-таки разбежались. Сначала уралец Отман Эль Кабир попал в штангу, потом в перекладину угодил форвард «Оренбурга» Деспотович. Команды обменялись еще парочкой опасных ударов в концовке, но на перерыв ушли при нулях на табло.
Игра начинались обычно. Оренбургская жара немного усыпила футболистов, но в середине первого тайма они все-таки разбежались. Сначала уралец Отман Эль Кабир попал в штангу, потом в перекладину угодил форвард «Оренбурга» Деспотович. Команды обменялись еще парочкой опасных ударов в концовке, но на перерыв ушли при нулях на табло.
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Сразу после перерыва, на 51 минуте, «Урал» вышел вперед, не без курьеза. Эль Кабир покатил мяч из-за штрафной и угодил в штангу; футбольный снаряд отскочил к защитнику хозяев Ойеволе и тот случайно ударил по собственным воротам. Игра шла под контролем «Урала» до 72 минуты.
«Оренбург» забил. Но после офсайда, причем двойного. Боковой судья его зафиксировал, а главный — Алексей Еськов — вдруг решил ослушаться коллегу и засчитал гол. Игроки «Урала» эмоционально доказывали арбитру его неправоту, но тот лишь ухмылялся и отворачивался. Комментатор матча Дмитрий Шнякин также удивился решению Еськова.
«Оренбург» забил. Но после офсайда, причем двойного. Боковой судья его зафиксировал, а главный — Алексей Еськов — вдруг решил ослушаться коллегу и засчитал гол. Игроки «Урала» эмоционально доказывали арбитру его неправоту, но тот лишь ухмылялся и отворачивался. Комментатор матча Дмитрий Шнякин также удивился решению Еськова.
Екатеринбуржцы приуныли, мяч совсем перестал держаться, игра расклеилась. Логичным стал гол «Оренбурга» на 86 минуте. Третье поражение кряду могло вогнать «Урал» в депрессию, что было чревато перед ответным полуфиналом Кубка России и игрой в чемпионате с «Локомотивом». На 95 минуте на помощь пришел форвард Павел Погребняк: после подачи со штрафного он подставил голову и вколотил мяч в сетку — 2:2.
«Урал» остался на 11 месте с 34 очками, от зоны стыковых матчей шесть очков. 15 мая екатерибуржцы проводят ответный матч полуфинала Кубка России против тульского «Арсенала».
«Урал» остался на 11 месте с 34 очками, от зоны стыковых матчей шесть очков. 15 мая екатерибуржцы проводят ответный матч полуфинала Кубка России против тульского «Арсенала».
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