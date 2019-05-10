Судья Еськов забрал победу у «Урала»

15:51, 10 Май 2019 Фото: Мария Войнакова , ЕТВ Арбитр допустил грубейшую ошибку, которая стоила екатеринбуржцам трех очков и едва не привела с поражению.

Всякий раз , когда судью Алексея Еськова назначают на игры футбольного « Урала», екатеринбургских болельщиков передергивает: все помнят , как этот арбитр удалял сразу трех ( !) футболистов в игре с « Зенитом», получив потом за это дисквалификацию , и в последующих матчах « Урала» также допускал спорные решения. В сегодняшней встреча с « Оренбургом» Еськов снова отличился.



Игра начинались обычно. Оренбургская жара немного усыпила футболистов , но в середине первого тайма они все-таки разбежались. Сначала уралец Отман Эль Кабир попал в штангу , потом в перекладину угодил форвард « Оренбурга» Деспотович. Команды обменялись еще парочкой опасных ударов в концовке , но на перерыв ушли при нулях на табло.

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Сразу после перерыва , на 51 минуте, « Урал» вышел вперед , не без курьеза. Эль Кабир покатил мяч из-за штрафной и угодил в штангу; футбольный снаряд отскочил к защитнику хозяев Ойеволе и тот случайно ударил по собственным воротам. Игра шла под контролем « Урала» до 72 минуты.



« Оренбург» забил. Но после офсайда , причем двойного. Боковой судья его зафиксировал , а главный — Алексей Еськов — вдруг решил ослушаться коллегу и засчитал гол. Игроки « Урала» эмоционально доказывали арбитру его неправоту , но тот лишь ухмылялся и отворачивался. Комментатор матча Дмитрий Шнякин также удивился решению Еськова.

