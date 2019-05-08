Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В Кольцово открыли круглосуточную игровую для детей

11:35, 08 Май 2019
igrovaja.jpg
Фото: ГК «Авира»
Пассажиры до 10 лет смогут отдохнуть там в случае задержки рейса. 
В аэропорту Кольцово открыли круглосуточную игровую зону для детей от 1,5 до десяти лет. «Играленд» находится на втором этаже внутреннего терминала. На 120 квадратных метрах разместили двухъярусный лабиринт с сухим бассейном, батуты и baby-зону с развивающими игрушками. Развлекательную зону сделали круглосуточной, чтобы родители смогли занять там детей в случае задержки рейса, сообщили в пресс-службе
ГК «Авира». В Кольцово также есть комната матери и ребенка с пеленальными столиками и игровая в зоне вылета.

Кольцово недавно получил престижную премию World Airport Awards 2019 как лучший в регионах России и странах СНГ. Награду вручили в рамках мировой выставки Passenger Terminal EXPO.
В бой за честь и славу. Воины ярости
Рассказывая об Уральском добровольческом танковом корпусе.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В Кольцово открыли круглосуточную игровую для детей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Кольцово, аэропорт, дети
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Известным екатеринбуржцам нашли мультяшных двойников
Развлечения
Известным екатеринбуржцам нашли мультяшных двойников
Ко Дню защиты детей ЕТВ провел глобальное исследование и составил топ-7 известных горожан, чьи копии замечены в мультиках.
Сумма мнений Σ
Наш Шарташ
Наш Шарташ
От Светланы Зенковой
Переломка
Как вылечить наркозависимость?
Как вылечить наркозависимость?
От Светланы Зенковой
Операция «Звуковой удар»: изучаем воздействие шума на горожан
Городские истории
Операция «Звуковой удар»: изучаем воздействие шума на горожан
В очередной серии урбанистического эпоса сталкер Выживший исследует места, где человеческое ухо терзают невидимые глазу волны.