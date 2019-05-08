В Кольцово открыли круглосуточную игровую для детей

В аэропорту Кольцово открыли круглосуточную игровую зону для детей от 1,5 до десяти лет. « Играленд» находится на втором этаже внутреннего терминала. На 120 квадратных метрах разместили двухъярусный лабиринт с сухим бассейном , батуты и baby-зону с развивающими игрушками. Развлекательную зону сделали круглосуточной , чтобы родители смогли занять там детей в случае задержки рейса , сообщили в пресс-службе

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Кольцово недавно получил престижную премию World Airport Awards 2019 как лучший в регионах России и странах СНГ. Награду вручили в рамках мировой выставки Passenger Terminal EXPO.

ГКАвира». В Кольцово также есть комната матери и ребенка с пеленальными столиками и игровая в зоне вылета.