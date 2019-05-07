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Летом в Екатеринбурге появится кинотеатр на крыше

13:33, 07 Май 2019
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Фото: Илья Сафаров / группа «Высотные прогулки. Екатеринбург», vk.com

Сейчас организаторы ищут локацию.

Екатеринбуржцы решили организовать летний кинотеатр на крыше. В последний праздничный день, 5 мая, горожане уже посмотрели на высоте криминальный фильм «Большой Лебовски». Организаторы и создатели группы «Высотные прогулки. Екатеринбург» во «Вконтакте» хотят показывать кино на крыше дальше. Для этого они организовали опрос в группе. Пока 97% участников выступили за идею.

Точная локация пока неизвестна. Чтобы устроить кинотеатр, организаторам придется договориться с жильцами дома и застройщиком, иначе посетители не попадут на фильм. Администратор группы «Высотные прогулки» Артур Тирский говорит, что проводить сеансы на крышах новостроек безопаснее. Некоторые современные застройщики идут навстречу, чтобы пропиариться.

На бесплатные показы смогут попасть от 15 до 20 человек. Выбирать фильм будут при помощи голосования. Показы планируют проводить один-два раза в неделю. Всю информацию разместят в сообществе «Высотные прогулки», когда она появится.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, кино, фильм, кинотеатр, показ, крыша
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