Ural Music Night включили в топ-200 лучших событий России

Ural Music Night включили в топ-200 лучших российских событий и присвоили ему статус «Национального события 2019» по версии федерального проекта EventsInRussia, сообщили ЕТВ в пресс-службе фестиваля. Ежегодно на мероприятие приезжают туристы из других стран и городов России, чтобы послушать 2500 музыкантов на 100 площадках по всему Екатеринбургу.

«Мы рады, что Ural Music Night становится катализатором туристического потока в Екатеринбург, ведь мы делаем этот невероятный проект, потому что считаем наш город самым лучшим на земле», — сказала исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

Напомним, в 2019 году Ural Music Night состоится 28 июня. Новой площадкой фестиваля станет «Екатеринбург Арена», на которой выступит хедлайнер — группа Little Big. Также на других площадках екатеринбуржцы и гости уральской столицы увидят и услышат «Ромарио», Shortparis, JazzRausch BigBand, Grupo Fantasma, Ивана Бессонова, «Эпидемию», Riscas и The Assist.