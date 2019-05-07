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Ural Music Night включили в топ-200 лучших событий России

10:48, 07 Май 2019
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Фото: пресс-служба Ural Music Night
Каждый год на фестиваль приезжают гости из других стран и городов.

Ural Music Night включили в топ-200 лучших российских событий и присвоили ему статус «Национального события 2019» по версии федерального проекта EventsInRussia, сообщили ЕТВ в пресс-службе фестиваля. Ежегодно на мероприятие приезжают туристы из других стран и городов России, чтобы послушать 2500 музыкантов на 100 площадках по всему Екатеринбургу.

«Мы рады, что Ural Music Night становится катализатором туристического потока в Екатеринбург, ведь мы делаем этот невероятный проект, потому что считаем наш город самым лучшим на земле», — сказала исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

Напомним, в 2019 году Ural Music Night состоится 28 июня. Новой площадкой фестиваля станет «Екатеринбург Арена», на которой выступит хедлайнер — группа Little Big. Также на других площадках екатеринбуржцы и гости уральской столицы увидят и услышат «Ромарио», Shortparis, JazzRausch BigBand, Grupo Fantasma, Ивана Бессонова, «Эпидемию», Riscas и The Assist.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, фестиваль, музыка, Ural Music Night , Свердловская область , Екатеринбург
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