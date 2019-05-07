Пан Ги Муна позвали в Екатеринбург на Международный боксерский форум
16:59, 07 Май 2019
Генеральному секретарю ООН презентовали стенд, посвященный чемпионату мира по боксу в уральской столице.
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна пригласили в Екатеринбург на Global Boxing Forum 2019. Накануне он посетил экспозиционный стенд Федерации бокса России, посвященный чемпионату мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге, на конвенции СпортАккорд в Австралии. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе РМК.
Второй Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций — WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и ведущие промоушены. Лидеры мирового бокса планируют достичь стратегических договоренностей, чтобы развивать свой вид спорта. Кроме того, в сентябре пройдет первый чемпионат мира по боксу среди мужчин.
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