Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Пан Ги Муна позвали в Екатеринбург на Международный боксерский форум

16:59, 07 Май 2019
img_2797.jpg
Фото: пресс-служба РМК
Генеральному секретарю ООН презентовали стенд, посвященный чемпионату мира по боксу в уральской столице.

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна пригласили в Екатеринбург на Global Boxing Forum 2019. Накануне он посетил экспозиционный стенд Федерации бокса России, посвященный чемпионату мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге, на конвенции СпортАккорд в Австралии. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе РМК.

Второй Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций — WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и ведущие промоушены. Лидеры мирового бокса планируют достичь стратегических договоренностей, чтобы развивать свой вид спорта. Кроме того, в сентябре пройдет первый чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ и завсегдатая Шарташского лесопарка анализируе
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Пан Ги Муна позвали в Екатеринбург на Международный боксерский форум»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Международный боксёрский форум, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Переломка
Как вылечить наркозависимость?
Как вылечить наркозависимость?
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Налог на теплицы
Налог на теплицы
От Оксаны Маклаковой
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.