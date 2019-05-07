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На «Ночь музеев» предложили сходить за 300 рублей

18:18, 07 Май 2019
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Фото: организаторы «Ночи музеев»
За эти деньги можно по разу обойти пять площадок.

Единый билет на «Ночь музеев» обойдется в 300 рублей. По этому тарифу екатеринбуржцы смогут по разу посетить пять площадок акции. Посетители, которые не хотят покупать единый билет, могут приобрести проходку в каждый музей по цене обычного дня, рассказали организаторы.

Сообщается, что количество единых билетов ограничено. Купить их можно с 7 мая в кассах Музея истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26), Фотографического музея «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36, эт. 2), Музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5), Музея наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18), Музейного центра «Гамаюн» (ул. Гоголя, 20/5), Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3), Центра фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1) и в оргкомитете проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге (ул. 8 Марта, 1, режим работы — 8:00 — 18:00).

Также 16, 17 и 18 мая единый билет будет продаваться в информационном центре возле памятника основателям города и Водонапорной башни. Режимы работы касс уточняйте на сайтах площадок. «Ночь музеев» пройдет 19 мая. Подробности акции тут.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Ночь музеев, Екатеринбург, Свердловская область
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