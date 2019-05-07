Из-за жары песочницу Ельцин Центра откроют на три недели раньше

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Пространство окружено бордюром из сосны , скамейками и лежаками. Дети могут играть с песком , а родители — присматривать за ними и отдыхать. По проекту объект можно использовать как сцену. В песочнице есть определенный дресс-код — никаких купальников , животных и спиртных напитков. Площадь песочницы — 140 квадратных метров.



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Песочницу у Ельцин Центра планируют открыть уже 9 мая. Подготовку начали раньше из-за внезапной теплой погодыхотя изначально пространство хотели запустить только 1 июнярассказали в пресс-службе. Песочницувыполненную по проекту уральских архитекторов Ашота Карапетяна и Петра Любавинаоткрыли в 2017 году.