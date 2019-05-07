Из-за жары песочницу Ельцин Центра откроют на три недели раньше
13:35, 07 Май 2019
Пространство планируют запустить уже 9 мая.
Песочницу у Ельцин Центра планируют открыть уже 9 мая. Подготовку начали раньше из-за внезапной теплой погоды, хотя изначально пространство хотели запустить только 1 июня, рассказали в пресс-службе. Песочницу, выполненную по проекту уральских архитекторов Ашота Карапетяна и Петра Любавина, открыли в 2017 году.
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Пространство окружено бордюром из сосны, скамейками и лежаками. Дети могут играть с песком, а родители — присматривать за ними и отдыхать. По проекту объект можно использовать как сцену. В песочнице есть определенный дресс-код — никаких купальников, животных и спиртных напитков. Площадь песочницы — 140 квадратных метров.
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