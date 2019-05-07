«Автомобилист» приобрел трех защитников и канадского нападающего

Трансферная кампания хоккейного «Автомобилиста» находится в самом разгаре: 6 и 7 мая клуб объявил о переходе новых хоккеистов. Так, состав команды пополнил канадский нападающий Джефф Плэтт: ранее он выступал за «Йокерит». Односторонний контракт с Плэттом рассчитан на два года.

Защищать цвета «Автомобилиста» также будет защитник Николай Тимашов — с бывшим игроком «Нефтехимика» заключен двусторонний контракт на два года. Екатеринбуржцы также подписали защитников омского «Авангарда» Максима Березина и московской «Звезды» Федора Белякова, добавили в пресс-службе «Автомобилиста».