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В Екатеринбурге отметят десятилетие памятника The Beatles

13:29, 06 Май 2019
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Фото: Владимир Попов, президент уральского битлз-клуба
Битломаны устроят музыкальный марафон на воздухе и в пабе.

Уральский «Битлз-клуб» отметит десятилетие памятника ливерпульской четверке, установленного на набережной Исети. К этому событию в краеведческом музее на Малышева, 46 соберут работы уральских художников, посвященные группе, а также редкие вещи из частных коллекций, сообщили в пресс-службе мэрии. У памятника The Beatles выступит уличный музыкант Олег Мокряков. Встреча битломанов начнется в 18:00 24 мая.

Концертная программа продолжится в пабе «BEN HALL». Там выступят музыканты из Екатеринбурга, Москвы и Челябинска: создатель группы «Ариэль» Валерий Ярушин, композитор Григорий Гладков, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, ансамбль «Изумруд», группы «Ноль калорий», «Dr. Joy».

В Екатеринбурге также пройдет ежегодный The Beatles Fest. В этом году он сменит локацию: вместо Уралмаша он перешел в Академический. Фестиваль пройдет 6 июля с 12:00 до 22:00.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, The Beatles, The Beatles Fest, памятник, музыка, Екатеринбург
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