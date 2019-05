Екатеринбуржцам рассказали, что ждет их на «Ночи музеев – 2019»

Организаторы «Ночи музеев — 2019» в Екатеринбурге рассказали, что ждет горожан и гостей уральской столицы на мероприятии, которое пройдет с 18 на 19 мая. В шестой раз под открытым небом состоится фестиваль Rock Museum. В нем примут участие группы: Melody One, НАМБАТУ, Pine Larks, ANYTHING HELPS, Magical Marginals, Jack Jack, PINE RIDGE, «Оттуда», The Uncle Dance, «Море гор», The Pictures, Bob & The Monsters. Rock Museum начнется в 16:00 на Воеводина, 5 в Музее изобразительных искусств.

Там же с 11:00 до часу ночи в рамках «Ночи музеев по другим правилам» екатеринбуржцы смогут посетить онлайн-экскурсии, в том числе Эрмитаж вместе с актером Константином Хабенским. Кроме того, с 19:30 и каждые полчаса будут проходить экспресс-экскурсии по выставке «Русская иконопись XVII — начала XX века», сообщили ЕТВ организаторы мероприятия. Далее публикуем, что еще увидят гости «Ночи музеев» на Воеводина, 5:

19:00 — Бажов Quest;

19:30 — выступления факультета современного танца Гуманитарного университета;

21:00 — мастер-класс художницы Дарьи Елисеевой;

23:00 — студия «Лаборатория танца» покажет спектакль по мотивам рассказа Чехова «Человек в футляре»;

00:00 — диджей-сет от Васи MTV (Василий Устюжанин).