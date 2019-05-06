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Екатеринбуржцам рассказали, что ждет их на «Ночи музеев – 2019»

11:43, 06 Май 2019
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Фото: организаторы «Ночи музеев»

Горожанам и гостям уральской столицы покажут спектакль по рассказу Чехова, пригласят на фестиваль Rock Museum и предложат нарисовать Пушкина для Instagram.

Организаторы «Ночи музеев — 2019» в Екатеринбурге рассказали, что ждет горожан и гостей уральской столицы на мероприятии, которое пройдет с 18 на 19 мая. В шестой раз под открытым небом состоится фестиваль Rock Museum. В нем примут участие группы: Melody One, НАМБАТУ, Pine Larks, ANYTHING HELPS, Magical Marginals, Jack Jack, PINE RIDGE, «Оттуда», The Uncle Dance, «Море гор», The Pictures, Bob & The Monsters. Rock Museum начнется в 16:00 на Воеводина, 5 в Музее изобразительных искусств.

Там же с 11:00 до часу ночи в рамках «Ночи музеев по другим правилам» екатеринбуржцы смогут посетить онлайн-экскурсии, в том числе Эрмитаж вместе с актером Константином Хабенским. Кроме того, с 19:30 и каждые полчаса будут проходить экспресс-экскурсии по выставке «Русская иконопись XVII — начала XX века», сообщили ЕТВ организаторы мероприятия. Далее публикуем, что еще увидят гости «Ночи музеев» на Воеводина, 5:

19:00 — Бажов Quest;
19:30 — выступления факультета современного танца Гуманитарного университета;
21:00 — мастер-класс художницы Дарьи Елисеевой;
23:00 — студия «Лаборатория танца» покажет спектакль по мотивам рассказа Чехова «Человек в футляре»;
00:00 — диджей-сет от Васи MTV (Василий Устюжанин).

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Также площадкой мероприятия станет Музей наивного искусства на Розы Люксембург, 18. Там посетителей ждет:

19:00 — искусствоведческая игра «Пртимитивизм/Наив»;
20:00 — музыкальная программа с участием хоровой капеллы имени Серебровского и музыкально-поэтического театра «Палитра любви»;
23:00 — конкурс чтецов наивной поэзии среди зрителей.

Еще в течение всей ночи будет проходить конкурс «Мой Пушкин». Его организуют в Instagram. Гостям «Ночи музеев» выдадут раскраски-трафареты по картинам выставки «Всегда Ваш, Пушкин». Готовые работы нужно выложить в Instagram с хештегами #МойПушкин, #емии, #музейНаива. Победителям вручат призы.

Детская программа «Ночи музеев — 2019» состоится чуть ранее, с 11:00 до 19:00. Все подробности предстоящего мероприятия можно узнать на сайте.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Музей ИЗО, выставка, Екатеринбург, Ночь музеев
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