Екатеринбургские студенты помоют памятник Попову в День радио

Студенты радиофака УрФУ традиционно помоют памятник Александру Попову в день радио. Уборка в сквере основателю радио начнется 7 мая в 10:00. Потом выпускники факультета встретятся с преподавателями на кафедре , а ученики представят собственные разработки. Вечером студенты устроят праздничное шествие от площади Кирова до памятника Попову , сообщили в пресс-службе УрФУ. Колонна будет двигаться по пешеходной дорожке , поэтому перекрытий ждать не стоит. В 21:00 радисты устроят концерт в сквере.



