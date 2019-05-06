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Екатеринбургские студенты помоют памятник Попову в День радио

17:50, 06 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Радисты устроят субботник, а вечером выйдут на праздничное шествие. 
Студенты радиофака УрФУ традиционно помоют памятник Александру Попову в день радио. Уборка в сквере основателю радио начнется 7 мая в 10:00. Потом выпускники факультета встретятся с преподавателями на кафедре, а ученики представят собственные разработки. Вечером студенты устроят праздничное шествие от площади Кирова до памятника Попову, сообщили в пресс-службе УрФУ. Колонна будет двигаться по пешеходной дорожке, поэтому перекрытий ждать не стоит. В 21:00 радисты устроят концерт в сквере.

В Екатеринбурге проходит месячник чистоты, в рамках которого в порядок приводят городские парки. Сегодня, 6 мая, уборку провели в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн. В субботники поучаствовали сотрудники регионального правительства: они покрасили бордюры, почистили территорию от листьев и высадили деревья, сообщяют в департаменте информполитики региона. Чиновники городской администрации должны привести в порядок дендропарк, но пока что точная дата уборки не назначена.
Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова анализирует работу Артура Зиганшина.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, сквер Попова, радио, Субботник, УРФУ, Екатеринбург
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