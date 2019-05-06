Екатеринбургские студенты помоют памятник Попову в День радио
17:50, 06 Май 2019
Радисты устроят субботник, а вечером выйдут на праздничное шествие.
Студенты радиофака УрФУ традиционно помоют памятник Александру Попову в день радио. Уборка в сквере основателю радио начнется 7 мая в 10:00. Потом выпускники факультета встретятся с преподавателями на кафедре, а ученики представят собственные разработки. Вечером студенты устроят праздничное шествие от площади Кирова до памятника Попову, сообщили в пресс-службе УрФУ. Колонна будет двигаться по пешеходной дорожке, поэтому перекрытий ждать не стоит. В 21:00 радисты устроят концерт в сквере.
В Екатеринбурге проходит месячник чистоты, в рамках которого в порядок приводят городские парки. Сегодня, 6 мая, уборку провели в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн. В субботники поучаствовали сотрудники регионального правительства: они покрасили бордюры, почистили территорию от листьев и высадили деревья, сообщяют в департаменте информполитики региона. Чиновники городской администрации должны привести в порядок дендропарк, но пока что точная дата уборки не назначена.
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