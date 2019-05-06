Екатеринбург вошел в топ городов, где часто смотрят футбол на стадионе

«

«

,

,

,





В тройку лидеров также вошли Ростов-на-Дону и Москва. Первый собрал 34044 зрителя на матч « Ростов» — « Краснодар», а вторая — 24482 зрителя на матче ЦСКА — « Динамо».





« Урал» проиграл « Спартаку» , которые вошли в топ-3 , принимали матчи ЧМ-2018. Урал» проигралСпартаку» с минимальной разницей , сейчас екатеринбургский футбольный клуб занимает 11 строчку в рейтинге РФПЛ. Все городакоторые вошли в топ-3принимали матчи ЧМ-2018.

После эпичного матчаУрал» —Спартак», который прошел 4 маяЕкатеринбург вошел в тройку городовгде болельщики чаще всего посещали стадион ради игры любимой команды. По данным ТурСтатана матч пришло 25733 зрителя.