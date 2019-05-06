Екатеринбург вошел в топ городов, где часто смотрят футбол на стадионе
08:35, 06 Май 2019
По итогам 27 тура РФПЛ, уральская столица заняла второе место по количеству болельщиков.
После эпичного матча «Урал» — «Спартак», который прошел 4 мая, Екатеринбург вошел в тройку городов, где болельщики чаще всего посещали стадион ради игры любимой команды. По данным ТурСтата, на матч пришло 25733 зрителя.
В тройку лидеров также вошли Ростов-на-Дону и Москва. Первый собрал 34044 зрителя на матч «Ростов» — «Краснодар», а вторая — 24482 зрителя на матче ЦСКА — «Динамо».
«Урал» проиграл «Спартаку» с минимальной разницей, сейчас екатеринбургский футбольный клуб занимает 11 строчку в рейтинге РФПЛ. Все города, которые вошли в топ-3, принимали матчи ЧМ-2018.
Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ анализирует ситуацию в Шарташском лесопарке
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
«Тобол» рассказал о любви к Родине без дидактики через приключение
Развлечения
Картина, основанная на реальных событиях освоения Сибири, стала первым российским вестерном. И опыт оказался удачным.