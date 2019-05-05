«Автомобилист» приобрел нападающего

Информация о том, что Пилипенко подписал контракт с «Автомобилистом» появилась на официальном сайте свердловского хоккейного клуба сегодня. Кроме того, в релизе говориться, что «Автомобилист» продлил контракты с серебряными призерами Кубка Харламова Александром Севостьяновым и Владиславом Бухаровым.