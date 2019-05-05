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«Автомобилист» приобрел нападающего

16:14, 05 Май 2019
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Фото: ХК «Автомобилист»
В свердловский хоккейный клуб вернулся Кирилл Пилипенко.

Победитель Универсиады 2017, серебряный призер Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2013, серебряный призер Мирового кубка вызова 2014 вернулся в свердловский хоккейный клуб после того, как сезон отыграл в «Югре».

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Информация о том, что Пилипенко подписал контракт с «Автомобилистом» появилась на официальном сайте свердловского хоккейного клуба сегодня. Кроме того, в релизе говориться, что «Автомобилист» продлил контракты с серебряными призерами Кубка Харламова Александром Севостьяновым и Владиславом Бухаровым.

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, хоккей, ХК Автомобилист
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