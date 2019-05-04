В Екатеринбурге болельщики «Спартака» вспомнили Массимо Карреру

Болельщики «Спартака» прибыли в Екатеринбург накануне матча с «Уралом». Игра начнется 4 мая в 16:00. Предполагается, что на «Екатеринбург Арене» будет около 30 тысяч зрителей. Ночью, по словам ресторатора и поклонника красно-белых Евгения Кексина, «фанаты „Спартака“ захватили „Юность“» [ночной клуб Екатеринбурга — прим. ЕТВ].

Сотни болельщиков скандировали «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» — «Вместе! Вперед! Массимо Каррера!». Итальянский тренер поблагодарил фанатов за поддержку, которая была высказана, спустя полгода после его отставки с поста главного тренера. «Спасибо вам за вашу любовь», — написал он в комментариях под видеопостом из екатеринбургской «Юности» в Instagram.