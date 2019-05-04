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В Екатеринбурге болельщики «Спартака» вспомнили Массимо Карреру

10:14, 04 Май 2019
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Кричалку «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» скандировали в клубе «Юность». Итальянский тренер поблагодарил фанатов за поддержку.

Болельщики «Спартака» прибыли в Екатеринбург накануне матча с «Уралом». Игра начнется 4 мая в 16:00. Предполагается, что на «Екатеринбург Арене» будет около 30 тысяч зрителей. Ночью, по словам ресторатора и поклонника красно-белых Евгения Кексина, «фанаты Спартака“ захватили Юность“» [ночной клуб Екатеринбурга — прим. ЕТВ].

Сотни болельщиков скандировали «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» — «Вместе! Вперед! Массимо Каррера!». Итальянский тренер поблагодарил фанатов за поддержку, которая была высказана, спустя полгода после его отставки с поста главного тренера. «Спасибо вам за вашу любовь», — написал он в комментариях под видеопостом из екатеринбургской «Юности» в Instagram.

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Видео: Telegram Евгения Кексина

Впервые кричалка «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» прозвучала 24 октября 2018 года после прощальной пресс-конференции Массимо Карреры. Итальянский тренер был отправлен в отставку советом директоров клуба, поскольку «результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет».

Болельщики с решением спортивных чиновников не согласились. «В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. Можно уволить Карреру, забыть все достижения, но не получится все это так легко скормить болельщикам Спартака“. Массимо — один из нас», — говорилось в заявлении объединения болельщиков «Фратрия».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, футбол, Спартак, ФК «Спартак», ФК "Урал", Екатеринбург
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