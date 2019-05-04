Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Мисс Екатеринбург» Арина Верина отказалась от модельной карьеры

12:37, 04 Май 2019
img_0360.JPG
Фото: Виталий кукушкин, ЕТВ
Красавица, ставшая второй на конкурсе «Мисс Россия», мечтает создать собственный бизнес.

Первая красавица Екатеринбурга и вторая красотка России побывав в родном Краснотурьинске рассказала о дальнейших планах. Девушка не планирует карьеру модели, хотя и получает предложения от агентств, салонов красоты, рекламных компаний: «Не очень хочу заниматься модельной сферой, мне кажется, это не мое. Возможно, это будет параллельно, но не основной деятельностью».

В Краснотурьинске, где у Арины Вериной живет мама, по мнению девушки, мало развлечений для молодежи. «Мисс Екатеринбург», уехавшая пять лет назад из родного города в Екатеринбург, даже предложила концепцию заведения для молодых людей.

Традиция майского гона: все на пикник!
ЕТВ выяснил, где на природе любили отдыхать теплой весной жители Екатеринбурга в начале XX века.
Арина Верина
Мисс Екатеринбург-2018

Можно организовать какой-то клуб, ресторан-бар с какими-нибудь местными изюминками, где можно отдохнуть, показать себя, встретиться с друзьями и хорошо провести время. И не обязательно при этом злоупотреблять спиртными напитками.

Арина Верина

Сейчас Арина Верина готовится к «Мисс мира». Будет ли она выступать на всемирном конкурсы красоты, пока неизвестно.

«Я сейчас отдыхаю от конкурса. Пока не работаю, занимаюсь саморазвитием, а в дальнейшем попробую найти себя в бизнесе. Есть определенный план, но бизнес любит тишину. На что живу? Я работала и накопила определенную сумму. На нее и живу», — рассказала красавица в интервью газете «Глобус».

Топ-5 новостей недели. Ждем Дацюка, встречаем «Мисс Екатеринбург»
Как пережила уральская столица самую короткую рабочую неделю
О главной красавице Екатеринбурга
Новой «Мисс Екатеринбург» стала Арина Верина
Первая брюнетка за четыре года. Как выбирали «Мисс Екатеринбург-2018»
Александр Якоб показал «Мисс Екатеринбург» Арине Вериной райские сады
Первая уральская красавица заслужила титул «Первая вице-мисс Россия»
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале ««Мисс Екатеринбург» Арина Верина отказалась от модельной карьеры»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, карьера, конкурс красоты, Мисс Екатеринбург, Арина Верина
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Вот это новость! Чем жил Екатеринбург до Дня города в одной картинке
Развлечения
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург до Дня города в одной картинке
ЕТВ неформально рассказывает о главных новостях прошедшей недели.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Владимир Якуба - тренер в формате реалити.
От Светланы Зенковой