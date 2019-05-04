«Мисс Екатеринбург» Арина Верина отказалась от модельной карьеры
Первая красавица Екатеринбурга и вторая красотка России побывав в родном Краснотурьинске рассказала о дальнейших планах. Девушка не планирует карьеру модели, хотя и получает предложения от агентств, салонов красоты, рекламных компаний: «Не очень хочу заниматься модельной сферой, мне кажется, это не мое. Возможно, это будет параллельно, но не основной деятельностью».
В Краснотурьинске, где у Арины Вериной живет мама, по мнению девушки, мало развлечений для молодежи. «Мисс Екатеринбург», уехавшая пять лет назад из родного города в Екатеринбург, даже предложила концепцию заведения для молодых людей.
Можно организовать какой-то клуб, ресторан-бар с какими-нибудь местными изюминками, где можно отдохнуть, показать себя, встретиться с друзьями и хорошо провести время. И не обязательно при этом злоупотреблять спиртными напитками.
Сейчас Арина Верина готовится к «Мисс мира». Будет ли она выступать на всемирном конкурсы красоты, пока неизвестно.
«Я сейчас отдыхаю от конкурса. Пока не работаю, занимаюсь саморазвитием, а в дальнейшем попробую найти себя в бизнесе. Есть определенный план, но бизнес любит тишину. На что живу? Я работала и накопила определенную сумму. На нее и живу», — рассказала красавица в интервью газете «Глобус».