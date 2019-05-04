Благодаря голу Фернандо «Спартак» одержал победу над «Уралом»

Подготовка к игре «Урал» — «Спартак» началась в ночь на 4 мая. В клубе «Юность» спартаковские болельщики скандировали «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» — «Вместе! Вперед! Массимо Каррера!», вспоминая несправедливо уволенного (на их взгляд) главного тренера команды.

Часа за два до начала игры красно-белые прошествовали к «Екатеринбург Арене» с файерами и кричалками, напомнив горожанам о радостных днях чемпионата мира по футболу.

На матче «Урал» — «Спартак» присутствовало 25 733 зрителя. Это новый рекорд посещаемости «Екатеринбург Арены» в сезоне 2018/2019. Абсолютный рекорд был установлен 15 апреля 2018 года — на матч этих же команд пришли 26 868 зрителей.