Благодаря голу Фернандо «Спартак» одержал победу над «Уралом»
Подготовка к игре «Урал» — «Спартак» началась в ночь на 4 мая. В клубе «Юность» спартаковские болельщики скандировали «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» — «Вместе! Вперед! Массимо Каррера!», вспоминая несправедливо уволенного (на их взгляд) главного тренера команды.
Часа за два до начала игры красно-белые прошествовали к «Екатеринбург Арене» с файерами и кричалками, напомнив горожанам о радостных днях чемпионата мира по футболу.
На матче «Урал» — «Спартак» присутствовало 25 733 зрителя. Это новый рекорд посещаемости «Екатеринбург Арены» в сезоне 2018/2019. Абсолютный рекорд был установлен 15 апреля 2018 года — на матч этих же команд пришли 26 868 зрителей.
Матч прошел без нарушений. Безопасность граждан на стадионе обеспечивали сотрудники полиции и представители службы безопасности «Екатеринбург Арены». Представители МВД выявили и привлекли к административной ответственности 23 человека, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. А также изъяли квадрокоптер, используемый с нарушением законодательства. Материалы, собранные по данному факту. органы внутренних дел направят в по компетенции в соответствующее ведомство для принятия обоснованного решения.
Одновременно со стартовым свистком на «Екатеринбург Арене» прошел самый масштабный флешмоб за всю историю стадиона. Более 25 тысяч болельщиков после трех ударов барабана исполнили песню «Катюша». А потом началась бескомпромиссная игра.
Несмотря на то что «Урал» владел инициативой, голевых моментов было достаточно у ворот обеих команд. «Спартак» оживился в середине первого тайма, что позволило Ломовицкому ударить в створ, Айртону в перекладину и Мельгарехо дважды в сторону ворот.
«Урал» пытался не только использовать стандарты, но и фланговые передачи. Но Эль-Кабир, ударив в упор, попал в ногу спартаковскому защитнику, а Страндберг и Погребняк засуетились и не смогли забить после углового.Во втором тайме судья Кирилл Левников вынес четыре предупреждения — по два «горчичника» на команду. Подопечные Дмитрия Парфенова продолжали атаковать, но не смогли реализовать несколько моментов. А на 82 минуте ход игры изменил Фернандо. Бразилец подобрал мяч после того, как защитники «Урала» вынесли его из своей штрафной и почему-то решился пробить — после двойного отскока. Мяч по немыслимой траектории залетел за спину Годзюру.
Видео: Матч ТВ
«Спартак» удержал победный счет и забронировал себе место в Лиге Европы. «Уралу» же остается надеяться на благоприятный исход полуфинала Кубка России, который состоится 15 мая: в первой (домашней) встрече екатеринбургский клуб одержал победу на тульским «Арсеналом» со счетом 1:0.