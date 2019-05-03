В защите «Автомобилиста» будет играть обладатель Кубка Гагарина

Воспитаннику московского клуба «Крылья Советов» 32 года. Первый матч в КХЛ провел в 2009 году, выступая в составе ХК «Витязь» (Подольск). Играл за «Атлант» и «Сибирь». В «Металлург» перешел в 2014 году и в следующем сезоне вместе с магнитогорским клубом стал обладателем Кубка Гагарина.

Второй раз завоевал почетный трофей в «Ак Барсе» — в 2017 году. Всего в КХЛ Рафаэль Батыршин провел 485 матчей, набрал 88 (26+62) очков при показателе полезности +36.