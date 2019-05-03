В защите «Автомобилиста» будет играть обладатель Кубка Гагарина
Воспитаннику московского клуба «Крылья Советов» 32 года. Первый матч в КХЛ провел в 2009 году, выступая в составе ХК «Витязь» (Подольск). Играл за «Атлант» и «Сибирь». В «Металлург» перешел в 2014 году и в следующем сезоне вместе с магнитогорским клубом стал обладателем Кубка Гагарина.
Второй раз завоевал почетный трофей в «Ак Барсе» — в 2017 году. Всего в КХЛ Рафаэль Батыршин провел 485 матчей, набрал 88 (26+62) очков при показателе полезности +36.
Завершив сезон 2018/2019, «Автомобилист» расстался с расстался с 11 игроками и одним тренером. Контракты истекли у вратаря Владимира Сохатского, защитников Кирилла Лямина, Станислава Егоршева, Георгия Мишарина, Кирилла Кольцова, нападающих Стефана Да Косты, Франсиса Паре, Ильи Крикунова, Евгения Грачева, Дениса Казионова, Евгения Чесалина и тренера вратарей Альберта Ширгазиева. Екатеринбургские болельщики ждут в составе Павла Дацюка, который завершил выступления за питерский СКА.