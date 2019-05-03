Топ-5 новостей недели. Ждем Дацюка, встречаем «Мисс Екатеринбург»

Два рабочих и пять выходных дней смогли вместить множество ярких и многозначительных событий. Неделя началась под снегом, а закончилась почти летом. И синоптики грозят, что это не предел.

Екатеринбург в первые дни мая больше радовался. По поводу и без. Люди и события, которые заставили город переживать наш дизайнер Николай Пекарский поместил в традиционный коллаж-дайджест. Попробуйте угадать, что зашифровано на картинке, а потом читайте инструкцию к главным новостям недели от ЕТВ.