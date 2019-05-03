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Топ-5 новостей недели. Ждем Дацюка, встречаем «Мисс Екатеринбург»

16:05, 03 Май 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ изучает, как пережила уральская столица самую короткую рабочую неделю в году.

Два рабочих и пять выходных дней смогли вместить множество ярких и многозначительных событий. Неделя началась под снегом, а закончилась почти летом. И синоптики грозят, что это не предел.

Екатеринбург в первые дни мая больше радовался. По поводу и без. Люди и события, которые заставили город переживать наш дизайнер Николай Пекарский поместил в традиционный коллаж-дайджест. Попробуйте угадать, что зашифровано на картинке, а потом читайте инструкцию к главным новостям недели от ЕТВ.

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ЕТВ выяснил, где на природе любили отдыхать теплой весной жители Екатеринбурга в начале XX века.
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Мясной хайп

Национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Велком», «Ремит», «Черкизово», предложила запретить ввоз зарубежной мясо-молочной продукции в Россию. Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктора Линника объяснил непонятливым, зачем это придумано: «Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции».

Ресторатор Евгений Кексин, как и тысячи россиян, возмутился и отказался от мираторговских полуфабрикатов в баре «Огонек». Посетители вряд ли заметят изменения к худшему. Продукция агрохолдинга, честно говоря, на высший балл не тянула. В отличие от испанского хамона.

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Демонстрация без ДЕМО

Шуточное, в чем-то пародийное шествие с нелепыми на первый взгляд, бессмысленными плакатами прошло по Вторчермету. Туда организатора Монстрации, журналиста ЕТВ Семена Чиркова и его единомышленников отправили чиновники. И после того, как официальное шествие продефилировало по проспекту Ленина, на окраине Екатеринбурга собрались добрые и веселые люди. В ожидании того, «когда памятник качнется в другую сторону» [надпись на одном из самодельных транспарантов — прим. ЕТВ].

«У меня нет и не было никакого KPI, завязанного на численность. Но каждый участник Монстрации — это не случайный зевака, не праздный тусовщик, а высоко замотивированный товарищ, который нашел время и силы, чтобы приехать в такую даль только лишь затем, чтобы пройтись по улицам с нелепым плакатом. И кто знает, может, через десять лет Монстрация станет всеобщим городским фестивалем. А я буду кайфовать, как рядовой участник этого карнавального действа. Кто знает?», — подвел итог акции Семен Чирков.

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История о комиксе из девяностых.

Бронзовый подарок

Легендарному тренеру 1 мая исполнился 81 год. Его поздравили губернатор Куйвашев, сенатор Россель, полпред Цуканов, Сергей Носов, экс-мэр Нижнего Тагила, возглавивший Магаданскую область. И другие официальные лица.

Но, наверное, самым дорогим подарком для Карполя стали медали чемпионата России. Николай Васильевич завершил свой 50 сезон на пьедестале. Возглавляемая им «Уралочка» завоевала бронзу. А уже осенью легендарный тренер мира может попасть в книгу рекордов Гиннесса, побив достижение канадского коллеги, который руководил командой НХЛ 50 лет.

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В ожидании королевы

Дирекция конкурса «Мисс Екатеринбург» дала старт новому сезону красоты. Желающие получить признание и завоевать титул первой городской красавицы могут сделать первый шаг — заполнить анкету на сайте конкурса. Так что, если вы молоды, хороши собой, не завели мужа, детей и татуировки — не упустите свой шанс. Имя «Мисс Екатеринбург 2019» будет названо в августе — после нескольких этапов отбора, серьезной подготовки и финального испытания.

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С надеждой на чудо

Павел Дацюк, самый титулованный воспитанник екатеринбургской хоккейной школы, завершил выступление за питерский СКА. Нападающему 41 год, но уходить со льда он пока не намерен. И, конечно же, наши болельщики уверены — лучшего города, чем Екатеринбург для того, чтобы блеснуть, у Дацюка нет. Тем более, что сразу 11 игроков покинули «Автомобилист» после того, как завершился самый удачный сезон за всю историю клуба.

Вот и все. Хороших выходных, вкусных шашлыков и приятного отдыха!

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, монстрация, Мисс Екатеринбург, ХК Автомобилист, волейбол, Уралочка, хоккей, Екатеринбург, Павел Дацюк, Николай Карполь, Евгений Кексин
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