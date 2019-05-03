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Режиссер фильма про Витьку Чеснока ищет места для съемок На Урале

11:52, 03 Май 2019
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Александру Ханту нужны локации в Екатеринбурге и Свердловской области.

Съемки фильма «Межсезонье» начнутся осенью 2019 года. Основа сюжета — история псковских подростков, погибших три года назад. В ноябре 2016 года 14 ноября двое подростков обстреляли из окон полицейских. Сотрудники спецподразделений закидали дом, в котором находились стрелявшие, свето-шумовыми гранатами и взяли его штурмом. Подростки были убиты из огнестерльного оружия.

«Меня эта история потрясла. В этих подростках я узнал самого себя в этом возрасте. Их протест, их желание себя проявить — это в принципе свойственно всем подросткам. И для меня в этой истории многое сошлось — я вообще, наверное, всегда хотел снять фильм про подростковое время», — рассказал в интервью «Сеансу» Александр Хант, снявший фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

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Режиссер побывал в Екатеринбурге на предварительном выборе натуры: «И у меня есть ощущение, что выбрали правильное направление. Я бывал в разных местах — в Красноярске, на Сахалине, в Магадане. Пока что склоняюсь в сторону Екатеринбурга».

Сейчас съемочная группа ищет локации, в которых пройдут съемки. Список объектов, который необходим:

  • Старый дом в густом лесу (важно, чтобы рядом не было других домов).
  • Гаражи. Интересное место для тайника.
  • Крыша многоэтажки.
  • Место для рейва, дискотеки.
  • Отделение полиции.
  • Маленькая заправка на пустынной дороге.
  • Парковка фур.
  • Придорожное кафе.
  • Любые интересные места.
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Более подробный список объектов для «Межсезонья» и возможность предложить локации — на странице картины в соцсети «ВКонтакте». «Те, кто найдет подходящие для нас места, получат денежное вознаграждение», — обещают создатели фильма.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, фильм, съемки , Екатеринбург
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