Режиссер фильма про Витьку Чеснока ищет места для съемок На Урале
Съемки фильма «Межсезонье» начнутся осенью 2019 года. Основа сюжета — история псковских подростков, погибших три года назад. В ноябре 2016 года 14 ноября двое подростков обстреляли из окон полицейских. Сотрудники спецподразделений закидали дом, в котором находились стрелявшие, свето-шумовыми гранатами и взяли его штурмом. Подростки были убиты из огнестерльного оружия.
«Меня эта история потрясла. В этих подростках я узнал самого себя в этом возрасте. Их протест, их желание себя проявить — это в принципе свойственно всем подросткам. И для меня в этой истории многое сошлось — я вообще, наверное, всегда хотел снять фильм про подростковое время», — рассказал в интервью «Сеансу» Александр Хант, снявший фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Режиссер побывал в Екатеринбурге на предварительном выборе натуры: «И у меня есть ощущение, что выбрали правильное направление. Я бывал в разных местах — в Красноярске, на Сахалине, в Магадане. Пока что склоняюсь в сторону Екатеринбурга».
Сейчас съемочная группа ищет локации, в которых пройдут съемки. Список объектов, который необходим:
- Старый дом в густом лесу (важно, чтобы рядом не было других домов).
- Гаражи. Интересное место для тайника.
- Крыша многоэтажки.
- Место для рейва, дискотеки.
- Отделение полиции.
- Маленькая заправка на пустынной дороге.
- Парковка фур.
- Придорожное кафе.
- Любые интересные места.