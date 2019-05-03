Режиссер фильма про Витьку Чеснока ищет места для съемок На Урале

Съемки фильма «Межсезонье» начнутся осенью 2019 года. Основа сюжета — история псковских подростков, погибших три года назад. В ноябре 2016 года 14 ноября двое подростков обстреляли из окон полицейских. Сотрудники спецподразделений закидали дом, в котором находились стрелявшие, свето-шумовыми гранатами и взяли его штурмом. Подростки были убиты из огнестерльного оружия.

«Меня эта история потрясла. В этих подростках я узнал самого себя в этом возрасте. Их протест, их желание себя проявить — это в принципе свойственно всем подросткам. И для меня в этой истории многое сошлось — я вообще, наверное, всегда хотел снять фильм про подростковое время», — рассказал в интервью «Сеансу» Александр Хант, снявший фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».