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Николай Коляда придумал новый театр для Екатеринбурга

16:31, 03 Май 2019
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Фото: Facebook Николая Коляды
Режиссер и драматург присмотрел место для представлений напротив Храма-на-Крови.

Пространство, в котором можно создать «маленький необычный» театр, Николай Коляда обнаружил во время прогулки с директором Камерного театра Ириной Евдокимовой. Как человек, не бросающий слов на ветер, Коляда пообещал -поговорить со своими студентами — будущими драматургами и «что-то придумать на этом месте».

По мнению режиссера, место за Камерным театром, напротив Храма-на-Крови идеально подходит для маленького летнего театра. На сцене днем можно показывать детские спектакли — «представление минут на сорок». Вечером, «под звездами» — для взрослых. Ирина Евдокимова на предложение Коляды ответила согласием.

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Николай Коляда
драматург, режиссер, основатель и худрук "Коляда-театра"

Тут вот поставить амфитеатр, сколотить из поддонов, а вот здесь — играй не хочу. Из храма песнопения раздаются. Люди ходят, машины едут, все живое. А тут человек сорок посадить и показывать им спектакль, что-то из сказов Бажова, для детей.

Николай Коляда

«Вот это пространство, «Бажовский садик» или «Сад Бажова». У себя на Тургенева мы делали все в парке Вайнера, напротив театра, никому не мешали. И читки там проводили во время фестиваля, и новогодние колядки.

И тут — отдельное стоящее здание, делай, что хочешь»:

Видео: Facebook Николая Коляды

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Храм-на-Крови, Коляда-театр, Камерный театр, Николай Коляда
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