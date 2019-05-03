Николай Коляда придумал новый театр для Екатеринбурга

Пространство, в котором можно создать «маленький необычный» театр, Николай Коляда обнаружил во время прогулки с директором Камерного театра Ириной Евдокимовой. Как человек, не бросающий слов на ветер, Коляда пообещал -поговорить со своими студентами — будущими драматургами и «что-то придумать на этом месте».

По мнению режиссера, место за Камерным театром, напротив Храма-на-Крови идеально подходит для маленького летнего театра. На сцене днем можно показывать детские спектакли — «представление минут на сорок». Вечером, «под звездами» — для взрослых. Ирина Евдокимова на предложение Коляды ответила согласием.

