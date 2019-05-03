Николай Коляда придумал новый театр для Екатеринбурга
Пространство, в котором можно создать «маленький необычный» театр, Николай Коляда обнаружил во время прогулки с директором Камерного театра Ириной Евдокимовой. Как человек, не бросающий слов на ветер, Коляда пообещал -поговорить со своими студентами — будущими драматургами и «что-то придумать на этом месте».
По мнению режиссера, место за Камерным театром, напротив Храма-на-Крови идеально подходит для маленького летнего театра. На сцене днем можно показывать детские спектакли — «представление минут на сорок». Вечером, «под звездами» — для взрослых. Ирина Евдокимова на предложение Коляды ответила согласием.
Тут вот поставить амфитеатр, сколотить из поддонов, а вот здесь — играй не хочу. Из храма песнопения раздаются. Люди ходят, машины едут, все живое. А тут человек сорок посадить и показывать им спектакль, что-то из сказов Бажова, для детей.
«Вот это пространство, «Бажовский садик» или «Сад Бажова». У себя на Тургенева мы делали все в парке Вайнера, напротив театра, никому не мешали. И читки там проводили во время фестиваля, и новогодние колядки.
И тут — отдельное стоящее здание, делай, что хочешь»:
Видео: Facebook Николая Коляды