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Премьера «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко пройдет в сентябре

12:57, 02 Май 2019
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Фото: Александр Мамаев для ЕТВ
Новый документальный фильм екатеринбургского режиссера получился в жанре комедия-реквием.

Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» об особенностях кинопроизводства в России пройдет в сентябре 2019 года. Фильм будет полностью готов в мае, но первые показы состоятся осенью. Где пройдут показы, пока неизвестно.

Немного о «Кино эпохи перемен» режиссер из Екатеринбурга рассказал ТАСС:

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В начале 2000-х я хотел сделать фильм об особенностях кинопроизводства в России на примере Свердловской киностудии, потому что все студии прошли примерно одинаковую историю — рейдерские захваты, стрелки с бандитами, бессилие государства. Тогда я написал сценарий, который назывался «Кино эпохи перемен», это была жесткая драма, и в прошлом месяце я этот фильм снял.

Алексей Федорченко
режиссер

Вместо драмы получилась комедия-реквием. Именно так характеризует фильм Алексей Федорченко. По словам режиссера, «ракурс и ситуация изменились».

Напомним, другая работа Федорченко «Война Анны» уже сыскала славу в кругах кинокритиков. В июне 2018 года «Война Анны» получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале «Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех «Белых слонов» и двух «Золотых орлов». В конце марта кино признали лучшим российским фильмом на премии «Ника». Скоро, 9 мая, кинокартину смогут увидеть все россияне. Она будет в прокате четыре дня.

ЕТВ встретился с Алексеем Федорченко в Екатеринбурге и поговорил с ним о том, что болит и волнует. Подробности здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, фильм, премьера, кино, режиссер, Екатеринбург, Алексей Федорченко
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