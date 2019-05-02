Премьера «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко пройдет в сентябре

Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» об особенностях кинопроизводства в России пройдет в сентябре 2019 года. Фильм будет полностью готов в мае, но первые показы состоятся осенью. Где пройдут показы, пока неизвестно.

Немного о «Кино эпохи перемен» режиссер из Екатеринбурга рассказал ТАСС: