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«Уралочка» взяла бронзу чемпионата России в день рождения Карполя

20:50, 01 Май 2019
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Фото: пресс-служба «Уралочки-НТМК»
Свердловчанки выиграли три из четырех матчей с «Динамо-Казань».

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» взяла бронзу в чемпионате России. Свердловчанки выиграли три из четырех матчей у «Динамо-Казань». Победа наших спортсменок стала подарком на день рождения главному тренеру «Уралочки» Николаю Карполю. Сегодня, 1 мая, ему исполнился 81 год.

В двух партиях из трех преимущество свердловских волейболисток подавляющее. На старте болельщики наблюдают длительные розыгрыши с обоюдными спасениями в защите. Тренер «Динамо» Ришат Галязутдинов берет тайм-аут два раза, но это не спасает соперниц. Первая партия заканчивается со счетом 25:16.

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В начале второго сета «Уралочка» сразу выходит вперед — 3:0. Свердловчанки достают в защите сложнейшие мячи. Отрыв от «Динамо» увеличивается с каждой минутой и достигает 15 очков к концу партии (25:10). Третий сет идет в равной борьбе до счета 9:9. Вырваться вперед непросто, соперницы из Казани не отпускают просто так. Когда на табло уже 17:14 «Уралочка» тащит в защите сложнейший мяч и получает 18 очко. После этого «Динамо» унывает и продолжает ошибаться чаще. Итог — 25:18 в третьем сете и 3:0 за всю игру в пользу команды Карполя. Лучшим игроком стала капитан «Уралочки» Ксения Парубец. У нее 20 очков за игру. На блоке больше всех очков набрала Екатерина Евдокимова.

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Николай Карполь
главный тренер волебольной сборной «Уралочка-НТМК»
Серия была трудная. Особенно трудно было вернуться в серию после того, как мы во второй игре в Казани вели десять очков, но умудрились проиграть матч. Была определенная тревога. Вернулись в Екатеринбург и правильно настроились. Говорили девочкам, что нужно играть за родину, за дом, за город, что нужно оставить все силы и эмоции на площадке. Два матча в Екатеринбурге отыграли очень чисто, даже ни одной претензии к игрокам нет.
Николай Карполь
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Нижний Тагил, Екатеринбург, чемпионат россии, спорт, волейбол, Уралочка, Николай Карполь
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