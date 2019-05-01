«Уралочка» взяла бронзу чемпионата России в день рождения Карполя
Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» взяла бронзу в чемпионате России. Свердловчанки выиграли три из четырех матчей у «Динамо-Казань». Победа наших спортсменок стала подарком на день рождения главному тренеру «Уралочки» Николаю Карполю. Сегодня, 1 мая, ему исполнился 81 год.
В двух партиях из трех преимущество свердловских волейболисток подавляющее. На старте болельщики наблюдают длительные розыгрыши с обоюдными спасениями в защите. Тренер «Динамо» Ришат Галязутдинов берет тайм-аут два раза, но это не спасает соперниц. Первая партия заканчивается со счетом 25:16.
В начале второго сета «Уралочка» сразу выходит вперед — 3:0. Свердловчанки достают в защите сложнейшие мячи. Отрыв от «Динамо» увеличивается с каждой минутой и достигает 15 очков к концу партии (25:10). Третий сет идет в равной борьбе до счета 9:9. Вырваться вперед непросто, соперницы из Казани не отпускают просто так. Когда на табло уже 17:14 «Уралочка» тащит в защите сложнейший мяч и получает 18 очко. После этого «Динамо» унывает и продолжает ошибаться чаще. Итог — 25:18 в третьем сете и 3:0 за всю игру в пользу команды Карполя. Лучшим игроком стала капитан «Уралочки» Ксения Парубец. У нее 20 очков за игру. На блоке больше всех очков набрала Екатерина Евдокимова.