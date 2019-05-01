«Уралочка» взяла бронзу чемпионата России в день рождения Карполя

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» взяла бронзу в чемпионате России. Свердловчанки выиграли три из четырех матчей у «Динамо-Казань». Победа наших спортсменок стала подарком на день рождения главному тренеру «Уралочки» Николаю Карполю. Сегодня, 1 мая, ему исполнился 81 год.

В двух партиях из трех преимущество свердловских волейболисток подавляющее. На старте болельщики наблюдают длительные розыгрыши с обоюдными спасениями в защите. Тренер «Динамо» Ришат Галязутдинов берет тайм-аут два раза, но это не спасает соперниц. Первая партия заканчивается со счетом 25:16.