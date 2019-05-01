«Уралочка-НТМК» вышла вперед в «бронзовой серии»

Во втором сете команды снова на равных — 5:5. Но неожиданно Казань вырывается вперед — 7:10. « Уралочке» приходится догонять. После эйса Екатерины Евдокимовой счет становится 15:14. Свердловчанки не сбавляют обороты и завершают партию с преимуществом в семь очков. В третьей партии « Уралочка» сразу уходит в отрыв — 6:3. Шикарно работает блок , великолепно атакует капитан команды. Свердловчанки берут сет с преимуществом в десять очков.





« Девушки выполнили сегодня все установки. Основная была — хорошо подавать. Она была выполнена , и играть стало гораздо легче. Надеемся , что и в следующем матче нам удастся также хорошо подавать. Если будут хорошие подачи , то будут отличные шансы на успех», — прокомментировал победу старший тренер « Уралочки-НТМК» Михаил Карполь. Следующая игра пройдет уже сегодня , 1 мая , в 18:00 в ДИВСе. Если счет в серии с « Динамо» станет 2:2 , придется провести решающий матч в Казани в воскресенье , 5 мая.



