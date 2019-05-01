«Уралочка-НТМК» вышла вперед в «бронзовой серии»
11:32, 01 Май 2019
Волейболистки обыграли «Динамо-Казань» в Екатеринбурге.
Волейболистки «Уралочки-НТМК» продолжают борьбу за бронзу чемпионата России. Вчера, 30 апреля, спортсменки обыграли «Динамо-Казань». Матч прошел в Екатеринбурге и закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:15). Счет в серии — 2:1.
Очередная игра с «Динамо-Казань» прошла великолепно. У «Уралочки» было минимум ошибок в атаке. Первый сет начинается в равной борьбе, но после отличного блока наши волейболистки уходят в отрыв — 6:3. Далее счет становится 9:5, что вынуждает соперниц взять тайм-аут. Но это играет на руку свердловчанкам — они продолжают увеличивать преимущество. Впрочем, «Уралочка» тоже ошибается, и в какой-то момент «Динамо» отстает от наших всего на одно очко. Но свердловчанки собирают все силы и заканчивают сет со счетом 25:20.
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Во втором сете команды снова на равных — 5:5. Но неожиданно Казань вырывается вперед — 7:10. «Уралочке» приходится догонять. После эйса Екатерины Евдокимовой счет становится 15:14. Свердловчанки не сбавляют обороты и завершают партию с преимуществом в семь очков. В третьей партии «Уралочка» сразу уходит в отрыв — 6:3. Шикарно работает блок, великолепно атакует капитан команды. Свердловчанки берут сет с преимуществом в десять очков.
«Девушки выполнили сегодня все установки. Основная была — хорошо подавать. Она была выполнена, и играть стало гораздо легче. Надеемся, что и в следующем матче нам удастся также хорошо подавать. Если будут хорошие подачи, то будут отличные шансы на успех», — прокомментировал победу старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь. Следующая игра пройдет уже сегодня, 1 мая, в 18:00 в ДИВСе. Если счет в серии с «Динамо» станет 2:2, придется провести решающий матч в Казани в воскресенье, 5 мая.
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